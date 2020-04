Evangelische Jugend: Mit Instagram, YouTube und Podcast gegen Corona-Langeweile

Spannende Podcasts

Roman und Chris diskutieren in ihrem Podcast als Theologe und Technikexperte über Themen wie Biotracking, Überwachungsalgorithmen oder Cyborgs aus christlicher Sicht (auch auf Spotify).

Die Bessermacher

Kennst Du noch Willi Weitzel von "Willi will's wissen"? Als "Bessermacher" beschäftigen er und Nils Husman sich mit Podcasts und Interviews zum Thema Klimaschutz.

Zukunft Jugendarbeit

Der Spotify-Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefstal erklärt "nicht nur, aber besonders aus evangelischer Sicht", wie Jugendarbeit auch in Zukunft funktionieren kann (auf Spotify).

Jugendleiter-Podcast

Daniel Seiler hat in seinem Podcast eine Extra-Folge mit dem Titel "Jugendarbeit in Zeiten von Corona" veröffentlicht, in der er Tipps für die Alternativen zur Gruppenstunde bündelt (auf Spotify).

Evangelische Morgenfeier im Bayerischen Rundfunk

Eine "klassische" Andacht gibt es sonntags um 10.05 Uhr im Bayerischen Rundfunk zu hören oder jederzeit als Podcast in der Mediathek. Hier findest du die Links. Willst Du sie lieber lesen, schau mal auf sonntagsblatt.de/morgenfeier.