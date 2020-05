Alex Brandls Podcast "Gott or not": Holy Sh**! Eine Freundin wird Klosterschwester

Blog #himmelwärts

Autor Alex Brandl

Eine Katholikin wird Buddhistin. Ein Muslim findet beim Yoga zu Gott. Eine junge Frau lässt alles hinter sich und tritt in ein Kloster ein. Und Alex Brandl? Der wird jetzt Pfarrer. So geplant war das nie. Zumindest nicht von ihm. Seine Geschichte erzählt er in der ersten Folge seiner Podcast-Reihe "Gott or not".