Kreativer Religionsunterricht im Distanzunterricht: Eine interaktive PDF in 5 Schritten erstellen

Es ist eingetreten was viele befürchtet hatten. Der harte Lockdown dauert an und bereits seit einiger Zeit muss der Unterricht für die Schüler und Schülerinnen im Distanzunterricht stattfinden. Diese Situation wird wohl auch noch eine Zeit lang andauern.

Das Kultusministerium hat für diese zweite Schulschließung angeordnet, dass alle Fächer auf der Stundentafel auch im Distanzunterricht zum Zuge kommen sollen, wenn auch die Hauptfächer klar im Fokus stehen sollen. Religionsunterricht soll, beziehungsweise muss folglich auf Distanz stattfinden.

Religionsunterricht auf Distanz – aber wie?

Für mich gab es ein klares Signal vonseiten der Schulleitung meiner Grundschule, dass wir Religionslehrkräfte unseren Klassen Materialien und Aufgaben zur Verfügung stellen sollen.

Religion darf und soll stattfinden.

Die Unterrichtsvorbereitung ist dabei jedoch eine ganz andere:

Technik, Programme und Rahmenbedingungen unterscheiden sich von Schule zu Schule enorm.

An meiner Schule sind für Religion keine Videokonferenzen vorgesehen.

Ich und meine Reli-KollegInnen stellen unseren jeweiligen Religionsklassen mithilfe einer gemeinsam gestalteten Onlinepinnwand "Padlets" verschiedene Aufgaben, Videos, Sprachnachrichten und vieles mehr zur Verfügung.

Meinen Anspruch an mich und meine momentane Unterrichtsvorbereitung habe ich klar für mich formuliert:

Ich möchte im Distanzunterricht mehr bieten, als hübsche Ausmalbilder oder nette Bastelideen.

Wie schaffe ich das? Ich versuche die Materialien, die ich in unserem Reli-"Padlet" zur Verfügung stelle, möglichst persönlich, motivierend und abwechslungsreich gestalten. So gab es bisher ein Video mithilfe von Google Maps, um mit der 1. Klasse das Land Israel zu erkunden. Eine andere Klasse schickte ich auf Kirchenexpedition und drehte für sie vorher ein Video in der Kirche, in dem ich die wichtigsten Elemente im Kirchenraum erklärte.

Auch probiere ich mich technisch aus. So erstelle ich beispielsweise sogenannte interaktive PDFs, im Rahmen derer die Kinder durch Klicken im Verlauf verschiedene Elemente entdecken und öffnen können. Meine Reli-Kinder sind davon begeistert und ich kann mir gut vorstellen, dieses Medium in Zeiten nach Corona im Präsenzunterricht einzusetzen. Denn der Kreativität sind bei den interaktiven PDFs keine Grenzen gesetzt: "Klick-Geschichten" mit biblischen Erzählungen, Bildbetrachtungen oder auch ein Quiz sind beispielsweise möglich.

So kann eine interaktive PDF aussehen: