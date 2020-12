JIM-Studie 2020: Jugendliche nutzen deutlich häufiger und länger Medien

Digitales Lernen in Zeiten von Corona

Die Corona-Pandemie hat bei Jugendlichen für einen Schub bei der Medienausstattung und Mediennutzung geführt. Fast die Hälfte der Jugendlichen bewertet den erlebten digitalen Unterricht als "sehr gut" oder "gut", heißt es in der am Freitag in Stuttgart veröffentlichten JIM-Studie 2020 (Jugend, Information, Medien). Aber sehr viele hätten Mühe, sich selbst zum Lernen zu motivieren und die Übersicht über die verschiedenen Informationskanäle zu behalten.

JIM-Studie 2020 zu Medienausstattung

Inzwischen besitzen 72 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland einen eigenen Computer oder Laptop und 38 Prozent ein eigenes Tablet. Jeder dritte Jugendliche habe inzwischen einen Fernseher mit Internetzugang. Diese Geräte würden bei den sogenannten hybriden Unterrichtsformen genutzt, bei denen neben Unterricht an den Schulen auch zu Hause gelernt werden muss. Dies sei für die Jugendlichen jedoch "alles andere als alltäglich", heißt es in der Studie.

Die Schulen nutzen in erster Linie (57 Prozent) den Versand von Unterrichtsmaterial und Aufgaben per E-Mail, aber fast gleich häufig eine Schulcloud oder eine eigene Online-Plattform für den Unterricht.

"Hier haben die Schulen offenkundig innerhalb weniger Monate erheblich nachgerüstet", heißt es in der Studie.

Etwa ein Viertel verwendet Videokonferenzsysteme. Eher eine Nische bildet die Unterrichts-Kommunikation über WhatsApp und anderen Chats. Technische Probleme wie eine schlechte Internetanbindung oder eine fehlende IT-Ausstattung hindern die Schülerinnen und Schüler eher weniger am Lernen.