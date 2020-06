Bamberg: "Stephanskirche" - Evangelische Kirche im Dekanat Bamberg

Geschichte der evangelischen Stephanskirche in Bamberg

Eine evangelische Kirche von einem Papst geweiht? Zu verdanken ist dieses Privileg einer besonderen Beziehung zwischen kirchlicher und weltlicher Herrschaft. Seit 1002 amtierte Heinrich II. als ostfränkischer König, in dessen Machtstruktur die römische Kirche eine große Rolle spielte – auch in einer Allianz gegen Bedrohungen durch das Byzantinische Reich. Mit der Errichtung des Bistums 1007 und dem Dom als Symbol der "Reichskirche" schuf er sich dafür in Bamberg auch eine Art geistliche Repräsentanz.

Papst Benedikt VIII., der Heinrich im Jahr 1014 zum deutschen Kaiser gekrönt hatte, erteilte am Osterfest 1020 dem jungen Bistum seinen Segen. Am selben Tag vollzog er in Anwesenheit des Kaisers und dessen Gemahlin Kunigunde die Weihe der neuen Kirche des Kollegiatstifts St. Stephan. Darstellungen des Herrscherpaars hielten die Erinnerung daran aufrecht: Heinrich trägt eine Miniatur des viertürmigen Bamberger Doms in der Hand, Kunigunde eine kleine Stephanskirche.

Stift St. Stephan: Eine Kirche wechselt die Konfession Während der historischen Umwälzungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde auch das Stift St. Stephan säkularisiert. Und diese Zeit sorgte für einen bemerkenswerten "Lastenausgleich" in Oberfranken: Im überwiegend katholischen Bamberg und im mehrheitlich protestantischen Bayreuth erhielten die jeweiligen konfessionellen Minderheitsgemeinden je ein Sakralgebäude der anderen Kirche. Bayerns "Bürgerkönig" Maximilian I. übereignete die zwischenzeitlich leer stehende Stephanskirche der knapp 150 Seelen zählenden protestantischen Gemeinde, die damit ihr erstes eigenes Gotteshaus bekam und dort am 28. Januar 1808 den ersten Gottesdienst feierte. Mit dem Erbe ging man danach offenbar wenig pietätvoll um, wie in den 1950er-Jahren der damalige Bamberger Dekan Otto Dietz beklagte: "Ein der lutherischen Glaubenshaltung fremder Puritanismus übernahm dieses Kleinod und hat in gelegentlicher finanzieller Bedrängnis ohne Bedenken die Kirche um wesentliche, unersetzliche Kunstschätze ärmer gemacht." Verkauft wurden laut Dietz unter anderem zehn Altäre, vier holzgeschnitzte Statuen und die Kanzel, "eine der schönsten des Bamberger Landes".