Die besten Podcasts zu Kirche, Religion, Glaube und Spiritualität

Gott or not: Alex Brandl und sein Podcast auf #himmelwärts

Alex Brandl hat schon einen Beruf erlernt. Doch dann entschied er sich, Pfarrer zu werden. So geplant war das nie. Zumindest nicht von ihm. Seine Geschichte erzählt er in der ersten Folge seiner Podcast-Reihe "Gott or not".Den #himmelwärts-Podcast finden Sie auch auf Apple Podcasts, Spotify und Podcast.de. Jeden Monat erscheint dort eine neue Folge.

Unter Pfarrerstöchtern: Die Bibel erzählen

Viele Hörer kennen sie aus dem "Zeit Verbrechen"-Podcast: Die stellvertretende Chefredakteurin der "Zeit" und ehemalige Gerichtsreporterin, Sabine Rückert, bringt nun ihren zweiten Podcast heraus. Mit ihrer Schwester, der evangelischen Theologin und Erlanger Professorin Johanna Haberer, erzählen in ihrem Podcast "Unter Pfarrerstöchtern" die Bibel von Anfang bis Ende. Hier ist der Link für den Podcast auf Spotify.

Gebete und Geschichten von Helge Heynold

Geschichten, Gebete und Gedichte zum Mutmachen und Nachdenken - ausgesucht und im Dachkammerstudio vorgelesen von Helge Heynold. Den Podcast von evangelisch.de gibt es auf Podigee unter diesem Link.

MIKA - Podcast der Diakonie Bayern

Alle vierzehn Tage sprechen Expert*Innen im Podcast MIKA über Themen wie Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Befragt werden sie von einem Moderatorenteam des Diakonischen Werkes Bayern, dem zweitgrößten Wohlfahrtsverband im Freistaat.

Religion & Orientierung - Podcast des Bayerischen Rundfunk

Einmal in der Woche informiert das Magazin des Bayerischen Rundfunk über Religion, Kirche und Gesellschaft. Die Sendung wird als Podcast angeboten und eignet sich für jeden religiös und kirchlich Interessierten, der auf der Höhe der Zeit bleiben möchte.

Theotabea - Tabea Kraaz predigt

Tabea Kraaz ist Vikarin in Frankfurt. In ihrem Podcast "Predigten von Theotabea" gibt es ihre Predigten und ihr geistliches Wort zu hören. Die Predigten sind zum Reinhören und Nachhören gedacht, sagt die Vikarin dazu.

Hossa Talk - Christsein erforschen

Der Podcast "Hossa Talk" beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Christsein in einer komplexen, widersprüchlichen und manchmal chaotischen Welt leben lässt – tiefgründig, witzig und hemmungslos ehrlich. In jeder zweiten Folge laden Jay und Gofi Talk-Gäste ein, von denen sie glauben, dass sie eine interessante Sicht der Dinge beitragen können.

Bibletunes - die Bibel im Ohr

Der Klassiker für alle, die die Bibel kennenlernen möchten. 5-10 Minuten dauern die Podcast-Beiträge von Bibeltunes - gelesen werden Texte aus dem Alten und Neuen Testament.

Wortkollektiv - Theologinnen im Podcast

Svenja und Friederike Nordholt sind Schwestern und Theologiestudentinnen. Sie sprechen in ihrem Podcast über Predigt und Theologie.

Offenbart - der bärtigste Podcast Theologen über die Bibel

Der Hamburger Vikar Lukas Klette und der Berliner Sozialarbeiter Simon Mallow lesen in ihrem Podcast "Offenbart" das Markus-Evangelium und sprechen anschließend darüber. Sie verbinden die Textpassagen mit ihrem Alltag - und wollen Anregungen geben, es ihnen gleichzutun.

Margot Käßmann - Podcast "Mitten im Leben"

Die evangelische Theologin Margot Käßmann spricht in ihrem Podcast "Mitten im Leben" über Glauben, biblische Personen und andere Themen der Gesellschaft.

Welcher Podcast fehlt noch in dieser Liste?

Ich freue mich über weitere Tipps und Hinweise: Rieke Harmsen, rharmsen@epv.de.