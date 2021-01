Jahreslosung 2021: Wir sollen in einer "gnadenlosen Pandemie" an einen "barmherzigen Gott" glauben?

Eine gnadenlose Pandemie, die unbarmherzig Opfer fordert: Aber zugleich sollen wir an einen "barmherzigen Gott glauben? Die Jahreslosung für 2021 steht im Lukasevangelium, 6,36. Aber sie klingt wie ein frommer Deckel, der viel zu klein ist, um einen großen Topf voller brodelnder Fragen zu schließen.

Wie kann man noch an einem barmherzigen Gott glauben, wenn es doch so viel Leid gibt? Für aufgeklärt denkende Menschen ist diese Frage nicht neu. Mit aller Wucht hat sie sich wohl zum ersten Mal im November 1755 gestellt.

Über Lissabon schien damals warm die Sonntagssonne. Viele Menschen waren im Gottesdienst, als auf einmal ein Vibrieren zu spüren war: Die Erde bebte. Wie von Zauberhand zog sich kurz darauf das Meer aus dem Hafenbecken zurück, um Minuten später in Form einer gewaltigen Flutwelle die Kais und die Uferstraßen zu überfluten. Die prachtvolle Stadt wurde nach einem Seebeben Opfer eines Tsunami.

Corona 2020: Das Risiko wurde unterschätzt

Doch die meisten Menschen in Lissabon waren davon zunächst nicht betroffen. Nur wenige, direkt am Wasser liegende Häuser wurden zerstört. Das erinnert an den Februar 2020: Als uns die ersten Nachrichten über einen neuartigen Virus in China erreichten, dachten auch wir, dass diese Gefahr uns nicht betreffen würde. Corona in Wuhan? Wir hatten das Gefühl, weit weg und glücklich davon gekommen zu sein.

Doch die Bewohner von Lissabon hatten das Risiko unterschätzt. Kochfeuer und umstürzende Lampen entfachten nach dem Erdbeben an verschiedenen Stellen kleinere Brände. Erst sah die Situation beherrschbar aus. Doch bald erwies sich die Feuerwehr als überfordert. Die reiche Handelsstadt brannte fast vollständig ab.

Etwa 60.000 Menschen verloren ihr Leben. Auch hier liegen die Parallelen zur Corona-Pandemie auf der Hand. Anfangs gab es einzelne Infektionsherde. Wir hielten das zunächst für beherrschbar. Doch dann wütete der Virus, so wie die Flammen in Lissabon. Es kam zu einer nicht mehr zu kontrollierenden Ausbreitung. Weltweit gibt es inzwischen über 1,5 Millionen Corona-Tote.

"Die beste aller möglichen Welten"

Das Erdbeben von Lissabon erschütterte damals den Glauben "an eine gute Welt." Es wurde zum Argument, nicht mehr an einen gütigen Gott zu glauben. Hatte Gottfried Wilhelm Leibniz die Welt vor der Katastrophe noch als "die beste aller möglichen" bezeichnet, verhöhnte Voltaire nun diese optimistische Philosophie und das positive Gottesbild, aus dem sie sich speiste.