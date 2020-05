5.05.2020

Sterbebegleitung in Zeiten des Coronavirus

Das Sterben in Zeiten des Corona-Virus: Wie Kliniken, Pflegeheime und Hospize Sterbende jetzt begleiten

Seit Wochen geht es in Deutschland ums Überleben. Doch gestorben wird trotzdem: an Krebs, Herzinfarkt, Alterschwäche; in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen. Wer begleitet die Sterbenden in Zeiten von Corona?