Wie können Leser jetzt die Buchbranche unterstützen?

"Gutscheine kaufen"

"Was den Buchhandlungen im Moment am besten tut, ist, dass man Gutscheine kauft; die kann man immer brauchen, auch zum Jahresende zu, das ist eine individuelle Form der finanziellen Unterstützung, die dem Buchhandel sofort hilft. Viele Buchhandlungen sind zwar nicht geöffnet, aber trotzdem betrieben. Wir stehen in den Buchhandlungen, nehmen Bestellungen entgegen, natürlich auch von Gutscheinen."

Ulrich Dombrowsky (62), Buchhandelinhaber, Regensburg