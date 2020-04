Vogelschutzbund: Keine Angst vor Fledermäusen wegen Corona!

Umwelt

Autor Christine Ulrich

In Bayern sind erste durchziehen Wiedehopfe gesichtet worden. So meldet der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Sichtungen in den Landkreisen Freising, Schwandorf und Roth. Was der LBV zur Rückkehr der vom Aussterben bedrohten Vögel sagt.