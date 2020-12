Weihnachten: Das große Jubiläumsrätsel - 75 Jahre Sonntagsblatt

10. Kreuz und quer

Denken Sie um die Ecke: Die Lösung, die Sie im Kreuzworträtsel finden sollen, steht in den eingefärbten Feldern. Richtig zusammengesetzt ergeben die Buchstaben einen Teil des Schlüssels, der sie zur Gesamtlösung führt.

Waagerecht

1 Kneipe, in der man sich’s gut gehen lässt? Als UN-Nachfolger schwer verdaulich 11 Begeisterung: Ohne Ente bliebe von diesem Glück nur ein Muskel-Tic! 13 Grundgesetz-Kurzfassung aus Groß-Gerau 14 Riefenstahls Opernfilm führt in künstlerische Niederungen 19 Euer Ehren sollten kurz nach Estland! 20 Offensives Keltenhochland hinter Eifelsprachgrenze 23 Niederländ. Kfz-Niederlassung 24 Gottes erster Hüpfer? Die Herkunft von allem 27 Warum sich Kasseler in Kansas zu Hause fühlen 28 Von der Erfindung des Römers Spurius Ruga profitieren Graz und Gera 29 Spülkammer für Doppel-Null-Agenten 30 Er macht aus deutscher ’45-Fluchterfahrung norddeutschen Bauernhelfer 34 Heiliger Halbleiter – auf nach Lübeck! 35 Brauchen bestimmte Italiener in Italien 36 Trifft den Nagel auf den Kopf 39 Im Töpfchen: unglaublich, wie viele Flüsse so heißen – aber nur ein estnisches Dorf 40 An dran winkt Nilland, was mit Kessel Bier verspricht 41 ’ne fiese ...? Nö, einen Wischen ohne ö 43 Foto-AG brauchte nicht unbedingt Gott, um zu erklingen 44 Kohlepapierdurchschlag für Konsularisches Korps? 45 Für diesen Dienstbezirk braucht man ein Pferd 49 Freut Trierer Türken an ihrem Auto 50 Geparkter Hamburger 51 Macht aus biblischem Hochzeitsort Gelobtes Land und aus Schienenverkehrsmittel Männerkleidung 52 Wie weit ist es noch nach Kamenz? 53 Das und so tanken: Macht Bar erst zum Wahren

Senkrecht

1 Reaktion im dritten Newtonschen Gesetz 2 Michaels Mähne? Christbaumschmuck, den Türken appetitlich finden 3 Mt, Mk, Lk, Joh z.B. 4 Mit mir in der Türkei, nach Den Türk(inn)ennamen 5 Produziert in Bärchen Babyrülpser 6 Führt Seine Exzellenz im Internet kurz nach Schweden 7 Christian Streichs Freiburg 8 Auto-matisch von Berlin nach Belgien 9 ..., wie bitte heißt dieser schottische Fluss? 10 Wenn die Royal Navy mal kurz nach Rimini verlegt wird 12 Bötchen aus dem Arkanum 14 Gemustert und meist so beurteilt 15 Schlampiges Gesundheitszeugnis aus der Psychiatrie? Tobender Nachwuchs, flatterhaftes Geschöpf, sumpfige Falschleuchte! 16 Ist in Rom 17 Sex change for males, was hinter Tau namensgebende Wirkung hat 18 Natürlicher Logarithmus der landwirtschaftlichen Nutzfläche 21 Mit der "Hadsch-U-Bahn" in die Hauptstadt des Südsudan? Aber hier leben doch mehr Christen als Muslime! 22 Mit dem Kfz von Nürnberg nach Norwegen 25 Portugal ist mit Platin in seinem WWW-Element 26 Herrscht Numerus clausus auch an den Unis von North Carolina? 31 La Revue du monde musulman sur les voitures maliennes? 32 Nicht der Australien-Strauß, sondern inzwischen schon wieder ausgestorbener Weltschmerz-Popper-Punk 33 Ob Kreuzer oder Krone – Klein-Geld! 37 Hat ganzen Golf und halben Kanzler, die falsche Hauptstadt im Gnadenreich 38 Ihre Uferpappeln malte Monet 42 Phosphor aus Portugal 46 Ist das Rote Kreuz röm.-kath.? 47 Wo Max heut’ ohne Witwe hingeht? Anstoß hinten ohne Puls 48 Transsexuelle mit Tourette-Syndrom? Einfach aus Traunstein!

Fügen Sie das gesuchte Wort Ihrer Lösung hinzu.