Kardinal Marx: Statt als Bischof als Pfarrer für die Erneuerung der Kirche arbeiten

Die Frustration über die schleppende Behandlung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche war dem Münchner Kardinal Reinhard Marx schon länger anzuspüren. Jetzt zog er auch persönlich eine einschneidende Konsequenz: Der Bischof, der seit über zwölf Jahren an der Spitze des großen Erzbistum München und Freising steht, bot dem Papst überraschend seinen Amtsverzicht an.

Diesen Schritt begründete Marx in einem Schreiben an den Papst ausdrücklich mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche. Er sei deshalb bereit, persönliche Verantwortung zu tragen, "nicht nur für eigene mögliche Fehler, sondern auch für die Institution Kirche". Dieser Verantwortung hatte Marx bereits vorher nicht nur immer wieder angesprochen, sondern auch persönlich umgesetzt: Einen Großteils seines Privatvermögens ließ er einer Stiftung für Missbrauchsopfer zukommen, auf die Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz verzichtete er nach Kritik von Missbrauchsopfern.

Amtsverzicht von Reinhard Marx?

Wenn der Papst das Gesuch auf Amtsverzicht von Reinhard Marx annimmt, verliert die katholische Kirche in Bayern aber auch in ganz Deutschland eine prägende Führungsfigur mit großer sozialer Kompetenz. Als Sozialethiker hat Marx immer wieder auf Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Diskussionen gegen soziales Problemlagen angesprochen. Dabei verstand es Marx seine geschliffenen Argumentationen auch ganz lebensnah und bodenständig zu formulieren.

Seinem Bistum, in dem über 1,6 Millionen katholischer Christen leben, hat der durchsetzungsfähige Bischof - falls nötig auch mit harter Hand - eine mitunter auch umstrittene Organisationsreform verordnet, hin zu größeren Seelsorge-Einheiten.

Für sein Führungsamt in München brachte Marx, der aus dem westfälischen Geseke stammt und diese regionale Zuordnung nie verleugnet, eine Fülle an Erfahrungen mit: Er war in Paderborn Rektor des Sozialinstituts, Professor und Weihbischof und Bischof von Trier. Als Münchner Erzbischof wirkte der inzwischen zum Kardinal ernannte Theologe in wichtigen Beratungsgremien mit, wie etwa der achtköpfigen Kardinalsgruppe zur Kurienreform.

Aber auch für die evangelische Kirche wird der Rückzug des Kardinals ein spürbarer Verlust. Denn Marx behandelte die Protestanten, die in Bayern häufig in einer Minderheitenposition leben, auf Augenhöhe, hob statt der theologischen Unterschiede die Gemeinsamkeiten, etwa in sozialen Fragen hervor, und war mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm freundschaftlich verbunden.

Seiner katholischen Kirche wird Marx aber weiterhin erhalten bleiben, wenn auch in anderen Funktionen. "Ich bin weiterhin gerne Priester und Bischof dieser Kiche und werde mich weiter pastoral engagieren", schrieb er in seinem Rücktrittsgesuch an den Papst. Deshalb wolle er sich in den nächsten Jahren gerne verstärkt der Seelsorge widmen und sich für eine geistliche Erneuerung der Kirche einsetzen, die ihm in allen seinen Ämtern am Herzen lag.