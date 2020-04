In der Osternacht gibt es erstmals einen Techno-Live-Stream aus einer Kirche

In der Eucharius-Kapelle der evangelischen Egidien-Kirche in Nürnberg werde ein Pult stehen. Dort legen DJs der Nürnberger Techno-Clubs Rakete und Haus33 auf, teilte Kulturpfarrer Thomas Zeitler am Mittwoch mit. Titel der Nacht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang: Church goes Clubbing: Dance into Life .

Damit der christliche Charakter der stillen Feiertag am Karsamstag bewusst bleibe, werde man in der ersten Hälfte der Nacht atmosphärische Musik spielen, erklärte Zeitler, denn es gelte ja auch ein Tanzverbot.

Die Kirchengemeinde wolle mit der Aktion ihre Solidarität mit der Clubszene zeigen, sagte der Pfarrer. Man werde einen virtuellen Kultur-Klingebeutel herumgehen lassen, um notleidende Künstler zu unterstützen.

Die Idee hat ihren Ursprung in einem April-Scherz eines lokalen Radiosenders vor einem Jahr. Der kündigte damals eine Rave-Party in der großen Nürnberger Lorenzkirche an. Dies wollte die Nürnberger Jugendkirche Lux umsetzen und hatte einen Church-Rave am 21. März geplant, der dann aber Corona zum Opfer fiel.