So wird der Kirchentag am Hesselberg 2021 gefeiert

Mit einem vorproduzierten Video-Gottesdienst meldet sich das Team des evangelischen Bayerischen Kirchentags am Pfingstmontag (24. Mai) vom Hesselberg - und aus anderen Landesteilen des Freistaats.

Nachdem der Radio- und Fernsehgottesdienst im Bayerischen Rundfunk (BR) wegen personeller Engpässe abgesagt werden musste, stand die Idee eines live gestreamten Gottesdienstes mit Einspielfilmen im Raum. Letztlich sei das technisch aber extrem aufwendig, weshalb man sich fürs Vorproduzieren entschieden habe, sagte Wassertrüdingens Dekan Hermann Rummel.

Ein Video-Gottesdienst aus vorab aufgezeichneten Beiträgen

Die Idee hinter dem jetzigen Gottesdienst ist: "Wir rufen vom Berg ins Land - und Bayern antwortet", sagt Dekan Rummel. Gemeinsam mit Pfarrerin Henriette Gössner wird Rummel am Kirchentags-Kreuz auf der großen Wiese vor dem Evangelischen Bildungszentrum (EBZ) den Gottesdienst am Hesselberg eröffnen.

An dem Gottesdienst beteiligen sich unter anderem mit vorab aufgezeichneten Beiträgen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, die Bamberger Dekanatskantorin Ingrid Kasper an der Orgel, ein Bläserensemble aus Mitgliedern des Bayerischen Landesjugendposaunenchores unter der Leitung von Landesposaunenwartin Kerstin Dikhoff, Sänger Andi Weiss und Pfarrer Steve Kennedy Henkel, der seine Predigt vorab in der EBZ-Kapelle halten wird.

Der Gottesdienst wird auf den Social-Media-Kanälen der Landeskirche gestreamt

Der etwa 50-minütige Video-Gottesdienst wird anschließend von Matthias Schmidt aus Veitsbronn geschnitten, der in den vergangenen Monaten auch die Online-Gottesdienste zu den Tagungen der Landessynode technisch mit verantwortet hat.

Veröffentlicht wird der Hesselberg-Gottesdienst am Pfingstmontag um 10 Uhr auf den Social-Media-Kanälen der Landeskirche. "Für uns ist es wichtig, dass wir im zweiten Jahr hintereinander ohne Präsenz-Kirchentag ein Zeichen senden: Wir sind noch da", sagte Dekan Rummel. Die Feierlichkeiten zu 70 Jahre EBZ und 70 Jahre Kirchentag seien "nicht aufgehoben, sondern nur verschoben". 2022 wolle man umso begeisterter vor Ort feiern.

Unter normalen Umständen kommen jährlich 10.000 Besucher beim Kirchtag zusammen

Der Kirchentag auf dem Hesselberg ist eine Traditionsveranstaltung. Er hat sich aus der Feier zur Eröffnung der damaligen Landvolkshochschule (heute EBZ) am Hesselberg am Pfingstmontag 1951 entwickelt.

Jährlich kommen mindestens 10.000 Besucher zum Gottesdienst und der inhaltlichen Hauptversammlung am frühen Nachmittag. Auch für Kinder gibt es seit Jahren spezielle Angebote. Der evangelische Bayerische Kirchentag ist die größte regelmäßige kirchliche Freiluft-Veranstaltung im ganzen süddeutschen Raum.