Ärger wegen "Trump-Gedenktafel": Flossenbürg wehrt sich gegen Vereinnahmung Bonhoeffers von rechts

Ob sich Donald Trump je mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt hat? Vermutlich nicht. Trotzdem hängt seit April 2019 eine Bronzetafel zu Ehren des von den Nazis ermordeten christlichen Widerstandskämpfers in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, die den Namen des früheren US-Präsidenten trägt.

Sein damaliger Berliner US-Botschafter Richard Grenell hatte sich dafür eingesetzt und sie in einer Feierstunde zum 74. Jahrestag zur Befreiung des KZ Flossenbürg enthüllt. In seiner Rede wählte er Bonhoeffer-Zitate wie: "Wer seine Überzeugungen lebt, erwartet keinen Beifall." Oder: "Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist Freiheit."

"Religiöse Rechte" instrumentalisieren Bonhoeffer

Längst hatte da Amerikas "Religiöse Rechte" Bonhoeffer als einen der ihren entdeckt und für sich vereinnahmt. Sie führte ihn als Gewährsmann ins Feld, dass Widerstand gegen den "Political Mainstream" in den USA geleistet werden müsse.

So fremd einem der Gedanke auch ist: Für sie verkörpert ausgerechnet Donald Trump den Widerstandskämpfer gegen einen liberalen Zeitgeist, gegen den angeblich schon Bonhoeffer gekämpft habe.

Regelmäßige Beschwerden wegen der "Trump-Gedenktafel"

Hochrangige Vertreter der Evangelischen Kirche blieben damals der Gedenkfeier fern. Allzu offensichtlich war das Bemühen, Bonhoeffer, der am 9. April 1945 in Flossenbürg hingerichtet wurde, politisch vonseiten der äußersten Rechten zu vereinnahmen.

"Seit geraumer Zeit beziehen sich Gruppen auf Bonhoeffer, die ihn umzudeuten versuchen, was für uns als Gedenkstätte schwierig ist", sagt Jörg Skriebeleit.

Der Gedenkstättenleiter berichtet auch von "regelmäßigen Beschwerden" wegen der Gedenktafel, "die wir nicht verhindern konnten" - einige Häftlinge und Überlebende von Flossenbürg hätten sich "aus patriotischen Gründen" dafür ausgesprochen.

Bonhoeffer-Biografie wird zum Bestseller unter Religiösen Rechten

Ideologisch den Boden bereitet für die rechte Vereinnahmung Bonhoeffers hatte ein US-amerikanischer Autor, Historiker und Influencer, der aus rechten Kreisen stammt und eine Bonhoeffer-Biografie geschrieben hat, die in der Religiösen Rechten ein Bestseller wurde.

Eric Metaxas inszeniert den Theologen in seinem Buch "Bonhoeffer: Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet" als einen gottesfürchtigen Außenseiter, der in der politischen Krise bereit war, sein Leben zu opfern. Der Schlüsselbegriff dafür ist bei Metaxas der "Bonhoeffer-Moment". Er meint damit Bonhoeffers Entscheidung, sich dem politischen Widerstand zur Ermordung Hitlers anzuschließen.

Evangelikale deuten "Bonhoeffer Moment" auf das heutige politische Geschehen um

Die Biografie beschränkt sich noch weitgehend darauf, Bonhoeffer als "konservativen Evangelikalen" zu beschreiben.

Der "Bonhoeffer Moment" aber sei in der amerikanischen Öffentlichkeit von den Evangelikalen angewendet worden auf Polemiken gegen die Obama-Regierung, auf die politische Entscheidung über eine Ehe für alle, auf die Diskussion um die Abtreibung und auf die Wahl Donald Trumps 2016, bei der Hillary Clinton als "Hitlery Clinton" diffamiert wurde, erläutert Verena Grüter, Pfarrerin an der Reformations-Gedächtnis-Kirche in Nürnberg und Dozentin an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Sie startet eine Vortragsreise durch Kirchengemeinden, um Aufklärungsarbeit zu leisten.

Bonhoeffers Ethik zielt auf Zuwendung zu Mitmenschen

Denn eine solche Haltung laufe Bonhoeffer "komplett zuwider", sagt sie. Seine Ethik sei christologisch begründet und ziele auf eine bedingungslose Zuwendung zum anderen, so wie Kirche nach Bonhoeffer eine Kirche für Andere sei. "Auch der Tyrannenmord ist für Bonhoeffer Schuld, selbst wenn er ihn letztlich unterstützt hat", sagt Grüter weiter.

Noch bis vor ein paar Jahren war Bonhoeffer auch in den USA vor allem unter sozial engagierten Christen populär - bei denen, die sich in der Bürgerrechtsbewegung, für Geflüchtete und gegen Atomwaffen engagiert haben. Doch Bonhoeffers Schicksal sei, dass er zum Heiligen verklärt und seine oft komplexen Gedanken zum Zitatenschatz für Kalendersprüche, Trost- und Wohlfühltexte wurden, sagt Grüter. Ob es das Rad war, dem man in die Speichen greifen musste oder die guten Mächte, von denen man wunderbar geborgen wurde: An die Stelle der differenzierten Auseinandersetzung sei triviale Überhöhung und eine kontextlose Verfügbarkeit getreten.

Auch in Deutschland hat die radikale Rechte Dietrich Bonhoeffer für sich entdeckt. Um sich gegen das Nazi-Image zu immunisieren, benutzt die AfD Bonhoeffer als bürgerliche Fassade und inszeniert so ihre strategische Selbstverharmlosung.

Ausstellung zur Rezeptionsgeschichte Bonhoeffers ist in Planung

"Niemand gehört irgendwem. Erinnerungsarbeit ist plural", hält Skriebeleit dagegen. Der Gedenkstättenleiter plant eine Ausstellung zur Rezeptionsgeschichte Bonhoeffers mit dem Titel "Bonhoeffer-Momente".

"Die Inanspruchnahme und Instrumentalisierung des Widerstands von Dietrich Bonhoeffer durch populistische und (neu-)rechte Kreise und die sogenannte Trump-Gedenktafel sind für die KZ-Gedenkstätte Anlass, sich selbstkritisch und selbstreflexiv mit der eigenen Rolle als geschichtspolitische Bühne zu befassen", sagt Skriebeleit.

Verena Grüter geht noch einen Schritt weiter: Die Kirche müsse sich für eine Entfernung der "Trump-Gedenktafel" in Flossenbürg starkmachen. Die Besucher würden "davon infiziert und um den Finger der evangelikalen Rechten gewickelt".