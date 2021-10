Landessynode 2021: Herbsttagung zu Haushalt und Campus Nürnberg

Social Media im Internet und vor Ort

Wir berichten live von der Synode in den sozialen Medien:

Diskutieren Sie mit über Beratungen und Beschlüsse auf Facebook, Twitter und Instagram mit dem Hashtag #elkbsynode - unsere Beiträge finden Sie unter #sonntagsblatt.

Landeskirche sendet live

Verfolgen Sie die Plenarsitzungen der Landessynode ab Montag 9 Uhr im Livestream: www.youtube.com/user/bayernevangelisch

Geplant sind Übertragungen aller öffentlichen Beratungen im Plenum von Montag bis Donnerstag jeweils ab 9 Uhr und Mittwoch ab 17 Uhr sowie der Pressekonferenz am Montag um 13 Uhr. Redemanuskripte und Beschlüsse der Synode finden Sie auf landessynode.bayern-evangelisch.de.

Tagesordnung der Landessynode 2021 in Geiselwind

Sonntag, 22. November 2021 : Eröffnungsgottesdienst um 18 Uhr mit Oberkirchenrätin Gisela Bornowski.

Montag, 23. November 2021: Plenumssitzung im Livestream. Bericht des Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm, Einbringung des Haushaltes und Diskussion über das Projekt Evangelischer Campus Nürnberg.

Dienstag, 24. November 2021: Berichte und Einbringung der Vorlagen

Mittwoch, 25. November 2021: Vorlagen und Beratungen.

Donnerstag, 26. November 2021: Beschlussfassungen über die Vorlagen, Anträge und Eingaben. Ende der Tagung gegen 13 Uhr.

Was ist die Landessynode überhaupt?

Das griechische Wort Synode bedeutet "gemeinsamer Weg" und "Versammlung zur Beratung". Das evangelische Kirchenparlament, das zweimal im Jahr in unterschiedlichen bayerischen Städten zusammenkommt, bestimmt den Kurs der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Die Synodalen, in der Mehrzahl Laien, entscheiden über Personalfragen, den Haushalt und wählen den Landesbischof. Während die Herbsttagungen vor allem den kirchlichen Finanzen gewidmet sind, beschäftigt sich die Frühjahrstagung der Synode mit inhaltlichen Fragen. (Eine ausführliche Erklärung, lesen Sie hier.)

Termine der Tagungen der bayerischen Landessynode 2022:

Die Termine für die Landessynode im Jahr 2022 sind wie folgt:

Frühjahrstagung: 27. bis 31. März 2022 in Bad Kissingen. Der Ausschusstag ist am 19. März 2022.

Herbsttagung: 20. bis 23. November 2022 voraussichtlich in Amberg. Der Ausschusstag ist am 12. November 2022.