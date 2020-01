Aladin und Cinderella: Märchen aus aller Welt als Hörbuch für Blinde

Kristina Kipke hat das Märchen vom "Baumwollmädchen" eingesprochen. Die Sozialpädagogin hat Wurzeln in Kasachstan - dort hat sie als Kind die besondere Geschichte gehört, die sie bis heute im Herzen trägt: "Das Baumwollmädchen und die Katze sind Freunde", liest sie. Beide verstricken sich in einen besonderen Tauschhandel. Die Katze will Milch. Also begibt sich das Mädchen auf eine Reise quer durch das Dorf, handelt mit Mensch und Tier und sogar Pflanze, bis sie schließlich das erhält, was sie braucht - und was die Katze will. "Das ist eine sehr lustige Geschichte", sagt Kipke. "Auf Kasachisch kann ich sie immer noch auswendig."

"Märchen aus 1001 Land": Geschichten, die ein gutes Ende finden

"Doch wieso eigentlich Baumwollmädchen?", will ein interessierter Zuhörer bei einer Lesung wissen. Die Antwort darauf scheint ein Märchen aus einem anderen Land zu liefern: die "Baumwollprinzessin" heißt in der Türkei die junge Frau, die in Deutschland als "Schneewittchen" bekannt ist. "Vielleicht geht es einfach um ein Schönheitsideal. Auch Baumwolle ist hell, weiß und glatt", vermutet eine Frau mit Wurzeln im Iran, der das Motiv der Baumwolle auch in ihrer Heimat schon begegnet ist. "Man erfährt immer etwas Neues", sagt Jutta Silberhorn und strahlt. Andere Kulturen kennenzulernen, ganz einfach über das Lesen - und vor allem Hören - fantastischer Märchen, sei schließlich die Idee hinter dem besonderen Projekt.

"Ich bin Märchenliebhaberin", sagt Nihal Toptas, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Auch sie hat der CD-Produktion ihre Stimme geliehen. Die Erzieherin liest "das Töpfchen", ein Märchen aus der Türkei. Mit den Worten "Es war einmal und es war auch nicht" beginnt die Geschichte eines armen Mädchens, das auf dem Basar - gegen die Anweisungen ihrer Mutter - nicht die benötigten Nahrungsmittel, sondern einen hübschen kleinen Topf erwirbt.

Die Mutter ist entsetzt und wirft den Topf kurzerhand auf die Straße. Doch auch diese Geschichte - wie sollte es anders sein - findet ein gutes Ende. Der Kauf erweist sich als Glücksgriff. Das sprechende Zaubertöpfchen bringt Mädchen und Mutter auf magische Weise allerlei Kostbarkeiten ins Haus. Ein Happy End - typisch Märchen eben.