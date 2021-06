18. Juni 2021

Barrierefreiheit

Wie poste ich barrierefrei in den sozialen Medien?

Bei dem Stichwort "Barrierefreiheit" denken viele Menschen zunächst an Rampen oder Aufzüge. Aber auch im Web und in den sozialen Medien können wir für einen barrierefreien Zugang sorgen. Damit können wir Menschen mit Behinderung einbeziehen und einen Mehrwert bieten. So könnt Ihr Eure Postings inklusiver machen.