Mobiles Arbeiten und Homeoffice verbinden: Wie geht Remote Work?

30 Minuten 360° Remote Work

Von Theresa Hertwik

Viele qualifizierte Mitarbeiter streben nach Freiheit im Beruf. Doch Unternehmern fehlt leider immer noch häufig der Mut, eine Arbeitskultur über den Haufen zu werfen, die von Präsenz und Kontrolle geprägt ist. Das Dilemma: Obwohl Unternehmen dringend verlässliche sowie unternehmerisch denkende und handelnde Mitarbeiter suchen, fesseln sie ihre Angestellten mit einer veralteten Präsenzkultur.

In "30 Minuten 360° Remote Work" zeigt Teresa Hertwig Unternehmern und Mitarbeitern mit Tipps und Beispielen aus ihrer 8-jährigen gelebten Remote-Work-Praxis auf, wie eine nachhaltige Remote-Work-Kultur im Zusammenspiel von Unternehmen, Führungskräften, Mitarbeitern und der Politik etabliert werden kann.

Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie Sie eine Remote-Work-Kultur in einem Unternehmen einführen, wie Führungskräfte und Mitarbeiter Remote Work erfolgreich leben und welche typischen Stolpersteinen Sie vermeiden können.

Das Buch können Sie hier über den sozialen Buchhandel Buch7 bestellen.