Messerangriff von Würzburg: Handyvideos gegen Schubladendenken

Sonntagsblatt-Ratgeber

"Ich melde mich zu Wort", schreibt Frau I., "weil mich der Terroranschlag am Pfingstsonntag in London total fertigmacht. Aber, was sage ich, London? Manchester hieß der Name vor wenigen Wochen. Davor Ägypten, davor Paris, davor Berlin und und und ..."