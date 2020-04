15.04.2020

Ziele nicht eingehalten

Bund Naturschutz: Corona-Abwrackprämie schadet Klimaschutz

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) hat die aktuell diskutierte Abwrackprämie zur Unterstützung der deutschen Automobilindustrie wegen der Corona-Pandemie kritisiert. Diese sei nicht kompatibel mit der dringend notwendigen Mobilitätswende, teilte der Verband am Dienstag in München mit.