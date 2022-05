Den Blick nach Tansania und auf das Thema Gesundheit hat bei ihrem Jahresempfang die Partnerschaftsorganisation der bayerischen evangelischen Landeskirche, Mission EineWelt , gerichtet. Die Veranstaltung in Bayreuth war zugleich der Auftakt für das Jubiläumsjahr der Einrichtung.

MissionEineWelt feiert Jubiläum

Unter dem jetzigen Namen gibt es Mission EineWelt mittlerweile seit 15 Jahren, das Missionswerk Bayern – als Vorgängerorganisation – wurde vor 50 Jahren gegründet. Der Empfang mit rund 200 Besuchern war ursprünglich bereits für 2020 angesetzt, musste aber Corona-bedingt abgesagt werden. Das Thema des Abends blieb bestehen: "Gesundheit und Wohlergehen".

"Damals ahnten wir noch nicht, wie hochaktuell das Thema sein würde", sagte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner in ihrem Grußwort. Die Menschen in den Partnerkirchen seien der Corona-Pandemie "viel ungeschützter ausgesetzt als wir". Mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania (ELCT) unterhält der Kirchenkreis Bayreuth die meisten Partnerschaften.

"Medizinische Notfallversorgung in Tansania"

Der Bayreuther Mediziner Fritz Seiler stellte die Partnerschaftsarbeit des Dekanats Bayreuth-Bad Berneck beispielhaft am Projekt "Medizinische Notfallversorgung in Tansania" (M.N.T.) vor. Seit über 30 Jahren sammelt M.N.T. Spenden für Medikamente. Viermal im Jahr gehen dann größere Sendungen mit Antibiotika, Verbandsmaterial, Notfallmedikamenten, Impfstoffen, Malaria-Medikamenten und anderem dringend Notwendigen an die kirchlichen Krankenhäuser in Machame und Karatu im Norden Tansanias.

Joshua Ndaga, Abteilungsleiter Gesundheitswesen in der ELCT Norddiözese, bedankte sich in einer Videobotschaft für die bisher geleistete Unterstützung. Er wünsche sich künftig auch Mittel für die Ausbildungsschulen für Gesundheitsberufe in Tansania. Gut ausgebildete Fachkräfte seien wichtig, um auch in den ländlichen Regionen die Gesundheitsversorgung sicherstellen zu können.

Gesundheitssystem in Tansania

Ebenfalls per Videobotschaft wandte sich Paul Mmbando, Leiter der Gesundheitsabteilung der ELCT, an die Teilnehmenden des Jahresempfangs. Covid-19 habe Tansania unvorbereitet getroffen, das Gesundheitssystem sei herausgefordert gewesen. Es habe zwar viele Jahre in Tansania eine privat-öffentliche Partnerschaft mit der Regierung gegeben, mit deren Hilfe alle Kinder unter fünf Jahren, schwangere Frauen und Senioren kostenfreie medizinische Dienstleistungen bekommen konnten; die Unterstützung der Regierung sei aber in den vergangenen Jahren zurückgegangen.

Claus Heim, Tansaniareferent von Mission EineWelt, erläuterte die Notwendigkeit weiterer materieller und personeller Unterstützung für die kirchliche Gesundheitsversorgung in Tansania. Es sei aber wichtig "wahrzunehmen, dass diese hochengagierten Menschen heute in der Mehrzahl einheimische Kräfte sind". Der Diakon wurde noch deutlicher: "Ich wage zu sagen: 99,9 Prozent der Mitarbeitenden im Gesundheitswesen in Tansania sind Tansanierinnen und Tansanier."