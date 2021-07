Evangelische Olympiakirche München - Dekanat München

Es ist ein einzigartiges Konstrukt im Münchner Nordern: Das Ökumenische Kirchenzentrum im Olympiadorf. Die Gebäude sind zwar von hohen Häusern umgeben, doch sie können eine besondere Wirkung entfalten. Ziel war es, ökumenische Ideen zu versinnbildlichen.

Die evangelische Kirche wurde 1997 umgestaltet und bekam neue Ausstattungselemente. Der katholische Kirchenraum mit flexibler Bestuhlung ermöglicht eine aktive Teilnahme am Gottesdienst. Ein kleinerer Kirchenraum nebenan bietet Platz für persönliche Andachten oder einen kleineren Gottesdienst.

Wie das Projekt "Strasse der Moderne" erläutert, ging es darum, der Welt mit einem neuen, nun demokratischen, allen Nationen und Konfessionen aufgeschlossenen Selbstverständnis zeigen. Die Architektur zeigt sich bewusst unpathetisch. Motive wie offene, alles überspannende Dächer symbolisieren, dass Vielfalt zu einem gemeinsamen Ganzen möglich ist. Der ordnende Einsatz heiterer Farben – das vom Nationalsozialismus belegte Rot wurde konsequent ausgeschlossen – bewirkte eine einladende Grundstimmung.

Für das Ökumenische Kirchenzentrum wurde ein eigener Wettbewerb ausgelobt. Den ersten Preis gewann die Architektengemeinschaft Bernhard Christ und Josef Karg. Josef Karg (1936-1993) bekam die Einladung zum Wettbewerb, weil er kurz zuvor das Kirchenzentrum Christkönig in Straubing begonnen hatte. Er gründete für den Bau des Ökumenischen Kirchenzentrums mit Bernhard Christ und dem Künstler Eckard Hauser die Büropartnerschaft ‘Karg und Partner’, zu der 1986 Manfred Kessler hinzustieß.

Während der Olympischen Sommerspiele 1972 diente das Gebäude den "Kirchlichen Diensten" mit internationalen Gottesdiensten in 14 Sprachen für vier christliche Konfessionen. Die Übergabe an die beiden Gemeinden erfolgte am 31. März 1974 bei der Weihe durch Erzbischof Julius Kardinal Döpfner und Landesbischof Hermann Dietzfelbinger.

Olympiakirche gehört zur Gemeinde München Heilig-Geist

Die Olympiakirche gehört zur Kirchengemeinde München Heilig-Geist. Das Gemeindegebiet beginnt mit der Lerchenauer Strasse und dem Olympiapark und erstreckt sich nach Westen bis zur Allacherstraße.