Pfingsten: Predigten der Bischöfe aus Bayern

Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie müssen die Menschen nach Überzeugung des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm zu einer grundsätzlichen Neubesinnung führen. Neben einer "tiefen Müdigkeit" sei Nachdenklichkeit das beherrschende Gefühl vieler Menschen, sagte Bedford-Strohm in der Münchner Matthäuskirche. Die Pandemie habe den Menschen schmerzlich ihre Grenzen aufgezeigt. Das könne aber der erste Schritt für "ein gutes Leben" in diesen Grenzen sein.

Als Konsequenz aus der Pandemie sollten die Menschen Bedford-Strohm zufolge ihre Endlichkeit annehmen, "anstatt wissenschaftlichen Heilslehren aus der digitalen Welt" auf den Leim zu gehen, die Unverfügbarkeit des Lebens achten, mit den Ressourcen der Natur schonend umgehen und den eigenen materiellen Besitz auf ein Maß beschränken, das ein würdevolles Leben für alle ermögliche, sagte der Bischof, der auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.

Predigt von Kardinal Reinhard Marx zu Pfingsten

In seiner Pfingstpredigt beschrieb Kardinal Reinhard Marx die Aufgabe der Kirche als ein "Werkzeug zur Verkündigung des Evangeliums". Es gehe darum, ob diese Sendung erfüllt wird, sagte Marx im Münchner Dom. Deshalb müsse die Kirche eine "lernende Institution" sein und sich als synodale Kirche neu auf den Weg machen. Im Mittelpunkt müsse dabei immer die "Reform auf Christus hin" stehen. An diesem Auftrag müsse sich die Institution Kirche ausrichten.

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick betonte, dass der "Heilige Geist der Wahrheit" über die ganze Menschheit ausgegossen sei. Deshalb sei der Heilige Geist in der ganzen Schöpfung vorhanden und verbinde alle Geschöpfe "im Streben nach Einheit, Wahrheit und Liebe". Das Pfingstfest erinnere auch an den "notwendigen moralischen Kompass in jedem Menschen weltweit, den wir in unserer Zeit so sehr vermissen", sagte der katholische Theologe.

Der Heilige Geist, der im Mittelpunkt von Pfingsten stehe, sei die "Liebe, die aus Gott kommt", sagte der Passauer Bischof Stefan Oster. Diese Liebe eine und lasse den Menschen gleichzeitig mehr zu sich selbst werden.

Regionalbischof zu Pfingsten

Für den Regensburger evangelischen Regionalbischof Klaus Stiegler weht an Pfingsten ein neuer Geist, ein Geist des Mutes. "Verriegelte Türen gehen auf, resignierte Menschen finden neuen Mut, in Sprachlosigkeit Erstarrten geht der Mund auf", sagte Stiegler in Zwiesel, wo er die Festpredigt zum 125-jährigen Bestehen der Kreuzkirche hielt. Pfingsten sei das "Fest der ungeahnten Möglichkeiten", in dem die schöpferische Kraft Gottes zutage trete. Wenn die Menschen auf diesen schöpferischen Geist vertrauten, fänden sie nach der Pandemie auch die Kraft, solidarisch zusammenzustehen, sagte Stiegler.