Ethik Digital: Theologieprofessor Thomas Zeilinger über digitale Ethik

Ein Algorithmus entscheidet über Impftermine, über Autobahnen rollen selbstfahrende Autos, und es fließen Milliarden Euro in die Forschung an Künstlicher Intelligenz (KI): Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet voran, Lebenswelten verändern sich, die Menschen suchen nach Orientierung für ihr Handeln. Der Theologe Thomas Zeilinger ist "Beauftragter für Ethik im Dialog mit Technologie und Naturwissenschaft" der bayerischen Landeskirche und Professor am Lehrstuhl für Christliche Publizistik der Universität Erlangen. Im Podcast "Ethik Digital" spricht er über Ethik als komplexe gesellschaftliche Aufgabe.

Podcast anhören bei Podcaster unter diesem Link.

Herr Zeilinger, Ihr voller Titel ist "Beauftragter für Ethik im Dialog mit Technologie und Naturwissenschaft". Was ist Ihr Job?

Thomas Zeilinger: Ich nehme eine orientierende und eine koordinierende Funktion wahr. Die evangelische Kirche in Bayern hat 2015 ein "Netzwerk Ethik" gegründet, zusammen mit den Lehrstühlen für evangelische Ethik an den bayerischen Hochschulen. 2018 haben wir etwa ein Online-Ethik-Lexikon an den Start gebracht, das Stichworte der ethischen Debatte aufbereitet. Mein Job ist, die technologischen Entwicklungen zu verfolgen und die sich daraus ergebenden Fragen zu formulieren.

Es gibt immer mehr Ethikräte, Ethikkommissionen und Ethikbeauftragte. Ethik hat Konjunktur - dabei wissen viele Menschen gar nicht genau, was sie macht.

Zeilinger: Die Ethik fragt nach dem richtigen Handeln. Das griechische Wort "ethos" meint die Gewohnheiten, in denen ich mich einrichte, also auch die Frage nach unserer Identität. Zeig mir deine Wohnung und ich sage dir, wer du bist, heißt es im Sprichwort. Die digitale Ethik fragt auch: Wer wollen wir als als Gesellschaft sein? Und was heißt das für Themen wie das autonome Fahren? Das klingt nach dem faszinierenden Vorteil, sich ins Auto setzen und abschalten zu können. Aber dieses Ziel muss klar mit dem ethischen Prinzip der Nichtschädigung verbunden sein. Betrachtet man dieses im globalen Kontext, merkt man schnell, mit wie vielen einzelnen Entscheidungen es verbunden ist. Ethik ist in der modernen Gesellschaft eine komplexe Aufgabe. Fragen sind nicht immer mit Ja oder Nein, sondern oft mit einer ausgefeilten Abwägung zu beantworten.

Was kann digitale Ethik leisten, welche Lebensbereiche verändert die Digitalisierung?

Zeilinger: Die richtigen Fragen zu stellen ist schon die halbe Miete bei der Ethik: die Dinge mal gegen den Strich zu bürsten, Selbstverständlichkeiten infrage zu stellen, gepaart mit Neugier. Transformation, KI und Big Data: Von diesen Stichworten ausgehend schaut die Ethik, was sie an Dynamik für soziales Zusammenleben bedeuten. Themenfelder sind etwa das Arbeitsleben, die Medien, die Bildung und Erziehung, autonome oder zautomatisierte Systeme, der militärische Gebrauch von tödlichen autonomen Waffen, der Umgang mit medizinischen Daten. Beim Thema Politik geht es etwa um Videoüberwachung, das Verhältnis von innerer Sicherheit und bürgerlichen Freiheiten, wie auch um spannende Technologien wie auch um spannende Technologien wie Smart Grids (Stromnetze), intelligente Stadtplanung und effiziente Energieversorgung gerade unter Bedingungen des Klimawandels. Da vermute ich, neben allen Missbrauchsgefahren, große positive Möglichkeiten.

Wie kommt ein Theologe zur digitalen Ethik?

Zeilinger: Ich komme ja von der Christlichen Publizistik. Medien waren für den christlichen Glauben und die Frage, wie wir handeln sollen, immer schon zentral. Das Christentum und andere Religionen verdanken der Schrift ihre urkundlichen Dokumente. Man denke an den Buchdruck zur Zeit Luthers und von dort aus an die Möglichkeiten digitaler Kommunikation, die für mich ein Faszinosum darstellt.

Inwiefern ist digitale Kommunikation anders?

Zeilinger: Charakteristisch ist die Übersetzbarkeit von allem in alles. Durch die binäre Codierung von Nullen und Einsen oder Strom an, Strom aus können verschiedenste Zeichen ineinander übersetzt werden - gepaart mit dem Thema Miniaturisierung von Technik, also der Winzigkeit von Speicherchips: Was früher auf tonnenschweren Servern gespeichert war, passt heute in die Hosentasche. Und diese Übersetzbarkeit ist global. Die Herausforderung ist, in der Informationsflut nicht unterzugehen, sondern den eigenen Weg zu finden.