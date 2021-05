Online-Seminare 2021: Schulungen zu Facebook, Instagram, Webseite, Video & Audio

Preise & Buchung

Jeder Kurs kostet 55 Euro inkl. gesetzlicher MwSt.

Rabatte

Bitte beachten Sie bevor Sie buchen, dass es mehrere Rabattmöglichkeiten auf unsere Webinare gibt. Sollten Sie eine der Rabattmöglichkeiten in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich vor der Buchung über Eventbrite bitte direkt an: schulungen@epv.de.

1. Mengenrabatt: Sie erhalten 5 % Ermäßigung auf den Normalpreis, wenn Sie sich für alle 10 Webinare anmelden.

2. Gruppenrabatt: Sie erhalten 5 % Ermäßigung auf den Normalpreis, wenn Sie sich als Gruppe mit mindestens 7 weiteren Personen aus Ihrer Organisation für das gleiche Webinar angemeldet haben.

Bitte beachten Sie: Rabatte sind nicht kombinierbar.

Vergangene Schulungen

Mi. 03.02.21 | Trends und Tipps Social Media 2021

Eine Roadshow zum Thema Social Media. Wir zeigen, wohin es geht in der digitalen Welt - mit speziellem Blick auf NGOs und NPOs. Welche Trends gibt es, welche neuen Tools und Instrumente? Müssen wir TikTok nutzen?

Referentinnen: Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin sonntagsblatt.de, Larissa Launhardt, Redakteurin sonntagsblatt.de, Lea Kiehlmeier, Video- und Social-Media-Redakteurin sonntagsblatt.de und Katharina Hamel, Redakteurin sonntagsblatt.de

Der Vortrag "Trends und Tipps Social Media 2021" kann kostenpflichtig angesehen werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an Tina Klemme, tklemme@epv.de.

Mi. 10.02.21 | Texten für das Web

Wie schreibe ich für das Web? Gibt es überhaupt Unterschiede zu "normalen" Texten? Ja, die gibt es! Lernen Sie, wie Sie mit Ihren Texten Aufmerksamkeit gewinnen und Leser generieren. Erfahren Sie, welche Erzählformen im Web funktionieren. Zudem gilt es, Inhalte für Suchmaschinen (Google) zu optimieren. Wir zeigen Ihnen zudem, was spannende Headlines und Teaser im Netz ausmachen.

Referentin: Katharina Hamel, Redakteurin sonntagsblatt.de

Do. 11.02.21 | Basiswissen Social Media

Wie können Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Twitter optimal nutzen? Sie erhalten eine Übersicht über die wichtigsten Plattformen und erfahren, wie diese sinnvoll genutzt werden können. Sie bekommen einen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen. Sie lernen hilfreiche Tools kennen und erfahren, wie Sie Ihren Social-Media-Auftritt vorbereiten und strategisch planen können.

Referentin: Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin sonntagsblatt.de

Mi. 03.03.21 | Basiswissen Facebook

Sie lernen die wichtigsten Funktionen und den grundsätzlichen Aufbau von Facebook kennen. Das Seminar wendet sich an Einsteiger und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, warum es sich lohnt, mit Facebook zu arbeiten und wie die ersten Schritte aussehen können. Wann lege ich ein Profil an und wann eine Seite? Und wenn ich startklar bin: Wie kann ich Fans und Freunde für meine Anliegen gewinnen? Auch geht es darum, welche Funktionen Facebook grundsätzlich bietet und schließlich lernen Sie, wie Sie auf Facebook posten und Ihre Community dabei mit einbeziehen können.

Referentin: Larissa Launhardt, Redakteurin sonntagsblatt.de

Mi. 10.03.21 | Basiswissen Instagram

Sie lernen Instagram anhand von Best-Practice-Beispielen kennen und bekommen eine grundlegende Einführung: Wie lege ich mein Instagram-Profil optimal an? IGTV, Reels, Stories, Posts: Welche Funktionen bietet Instagram? Das Webinar vermittelt Ihnen das nötige Know-how, um einen eigenen Account zu starten.

Referentin: Lea Kiehlmeier, Video- und Social-Media-Redakteurin sonntagsblatt.de

Mi. 17.03.21 | Facebook für Fortgeschrittene

Die Schulung richtet sich an alle, die bereits grundlegende Kenntnisse in der Arbeit mit Facebook gewonnen haben. Es geht darum, das Bestehende zu optimieren, Reichweite zu gewinnen sowie eine optimale Strategie für Ihre Arbeit mit dem sozialen Netzwerk zu finden. Sie lernen, wie ein Facebook-Post aufgebaut sein sollte, damit er erfolgreich ist und machen sich mit den wichtigsten Kennzahlen und Insights vertraut. Auch warten Tipps und Tricks auf Sie.

Referentin: Larissa Launhardt, Redakteurin sonntagsblatt.de

Mi. 14.04.21 | Webinar Clubhouse für Kirche, Diakonie und Nonprofit

Sind Sie auch schon "auf Clubhouse"? Wir geben eine Einführung in die neue App und stellen das gehypte Soziale Netzwerk vor. Wie funktioniert Clubhouse? Was macht Clubhouse so attraktiv? Welche Bedenken gibt es bezüglich des Datenschutzes - und wo findet sich digitale Kirche wieder? Wir beantworten die dringendsten Fragen und geben Einblick in die Audio-Plattform. Und wie immer gibt es viele Tipps und konkrete Anregungen für die Arbeit in Diakonie, Kirche und für den Nonprofit-Bereich. Auch dabei: Eine Anleitung für den Start.

Referentinnen: Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin Sonntagsblatt.de und Larissa Launhardt, Redakteurin sonntagsblatt.de

Mi. 21.04.21 | Webinar Instagram für Fortgeschrittene

Die Schulung richtet sich an alle, die bereits erste Erfahrungen mit Instagram haben. Das Webinar vermittelt Ihnen das nötige Know-how, um Ihren Instagram Account bestmöglich zu nutzen und Reichweite zu generieren. Welche Kennzahlen sind relevant? Wie schaffe ich für meine Seite einen eigenen Look? Sie lernen, wie Sie Stories und Posts optimal gestalten, Hashtags nutzen und Videos oder Fotos einbinden können.

Referentin: Lea Kiehlmeier, Video- und Social-Media-Redakteurin sonntagsblatt.de

Mi. 28.04.21 | Webinar Fotografieren mit dem Smartphone

Die beste Bilddatenbank besteht aus meinen eigenen Fotos. Dunkle Kirchen und Gemeinderäume, Porträtfotos, Gottesdienste oder Jugendfreizeiten: Sie lernen, worauf es beim Fotografieren mit dem Smartphone ankommt. Unter anderem geht es um die Fragen: Wie bestimme ich den Bildaufbau? Wie finde ich ungewöhnliche Perspektiven? Welche Rechte muss ich beachten?

Referentin: Anne Halke, Bildreakteurin Sonntagsblatt

Mi. 05.05.21 | Webinar Videos drehen mit dem iPhone

Sie lernen im Rahmen dieser Online-Schulung, mit Ihrem iPhone ansprechende Videos zu drehen. Es geht um die Fragen: Wie planen und konzipieren Sie ein kurzes Video? Welche Tipps und Tricks gibt es für ein optimales Ergebnis? Zudem lernen Sie hier die Grundlagen des Smartphones kennen und bekommen einen Einblick in Bildaufbau, Licht, Ton sowie Schnitt und Produktion.

Referent: Gunnar Dillschneider, Beauftragter für Verkündigung in den privaten Medien (Südbayern), Evangelisches Fernsehen (efs)

Mi., 19.05.21 | Webinar Newsletter schreiben und verschicken

Wie sieht der ideale Newsletter aus? Wie gestalte ich Texte und welche Bedeutung haben Bildelemente und Verlinkungen? In diesem Seminar lernen Sie die Grundlagen des Newsletterversands kennen und wie Sie sich ein neues Publikum für Ihre Inhalte per Mailing erschließen können.

Referentinnen: Katharina Hamel, Redakteurin sonntagsblatt.de und Rieke C. Harmsen, Chefredakteurin Online

