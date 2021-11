Online-Seminar | Newsletter produzieren - Grundlagen

Brauche ich wirklich einen Newsletter? Wahrscheinlich ja. Denn ein Newsletter ruft die Organisation regelmäßig in Erinnerung, er ist plan- und programmierbar und er ist schnell und aktuell. Außerdem ist er persönlich und ermöglicht den direkten Kontakt zu EmpfängerInnen.

Ziel der Schulung "Newsletter produzieren”

Die Schulung vermittelt Grundlagen der Newsletter-Arbeit. Die TeilnehmerInnen erhalten einen Einblick in die wichtigsten Techniken und das nötige Praxiswissen, um die nächsten Schritte für eine direkte, persönliche Ansprache ihrer Zielgruppe zu gehen.

In unserer Schulung zu Newslettern erfahren Sie…

wie Sie Ansprache und Zielgruppe klären

wie Sie Lesegewohnheiten kennenlernen

wie Sie konkret und zielgerichtet kommunizieren

Themen der Schulung "Newsletter produzieren”

Grundlagen

Wie gestalte ich einen Newsletter?

Welche Bildsprache wähle ich?

Was sind meine Inhalte?

Inhaltliche Ausrichtung

Was ist meine zentrale Botschaft?

Wie vermittle ich sie am besten?

Reichweite

Wie gewinne ich AbonnentInnen?

Wie bewerbe ich meinen Newsletter?

Rechtliches

Was ist das Double-Opt-In-Verfahren?

Wie bekomme ich eine gültige Einwilligung?

Was muss ich beim Impressum beachten?

Wie organisiere ich Abmeldungen?

Zielgruppe der Schulung "Grundlagen Newsletter”

Die Schulung richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Social Media, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindearbeit sowie Ehrenamtliche, die im Bereich von Kirche oder Diakonie sowie Nonprofit engagieren und ihre Zielgruppe mit einem Newsletter direkt und persönlich ansprechen will.

Wie läuft die Schulung ab?

Unsere Referenten liefern Ihnen eine Präsentation

Sie bekommen konkrete Fallbeispiele genannt

Sie können individuelle Fragen stellen

Anmeldung

Die Schulung findet online per Zoom statt und dauert 60 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich deshalb rechtzeitig an. Wir behalten uns vor, eine Veranstaltung abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Die Anmeldung erfolgt über Eventbrite (unter diesem Link). Bei besonderen Rabatt-Aktionen erfolgt die Anmeldung auch per Mail über Tina Klemme, tklemme@epv.de

Nach der Anmeldung über Eventbrite erhalten Sie eine Rechnung. Bei Rabatt-Aktionen erfolgt eine Bezahlung per Rechnung mit Vorauskasse. Ihre Anmeldung über Eventbrite oder per Mail ist verbindlich. Sollten Sie an dem Webinar nicht teilnehmen können, bitten wir um eine schriftliche Rückmeldung. Bei einer Absage bis 14 Tage vor dem Seminar berechnen wir eine Ausfallgebühr von 50 Prozent der vollen Seminargebühr. Bei späterer Abmeldung oder Nichterscheinen ist die volle Seminargebühr zu zahlen. Auf Anfrage können Sie ihre Buchung einer anderen Person überlassen.

Technische Voraussetzungen

Um an der Online-Schulung teilzunehmen, benötigen Sie einen Rechner oder ein Mobilgerät mit stabiler Internetverbindung, Kopfhörer und Mikrofon bzw. ein Headset für die Audio-Übertragung. Alternativ können Sie sich auch per Telefon einwählen.

Die Zugangsdaten zum Seminar erhalten Sie im Vorfeld der Online-Schulung in einer separaten E-Mail. Die Online-Seminare werden mit Zoom durchgeführt. Details zu den technischen Voraussetzungen für Ihre Teilnahme erhalten Sie vor Schulungsbeginn von unserem Veranstaltungsmanagement.

Bitte beachten Sie, dass die Buchung nur die in der Anmeldung aufgeführte Person zur Teilnahme an dem Online-Seminar berechtigt. Zuwiderhandlung wird geahndet.

Rabatte

Bitte beachten Sie bevor Sie buchen, dass es mehrere Rabattmöglichkeiten auf unsere Webinare gibt. Sollten Sie eine der Rabattmöglichkeiten in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich vor der Buchung direkt an den Veranstalter: tklemme@epv.de.

1. Mengenrabatt: Sie erhalten 5 Prozent Ermäßigung auf den Normalpreis, wenn Sie sich für mindestens 10 Webinare anmelden.

2. Gruppenrabatt: Sie erhalten 5 Prozent Ermäßigung auf den Normalpreis, wenn Sie sich als Gruppe mit mindestens 7 weiteren Personen aus Ihrer Organisation für das gleiche Webinar angemeldet haben.

Bitte beachten Sie: Rabatte sind nicht kombinierbar.