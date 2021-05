Wie die Schwestern Scholl eine junge Forchtenbergerin mitgeprägt haben

Der Einsatz der Eltern Scholl

Obwohl die Scholl-Familie nach der Ermordung von Hans und Sophie im Februar 1943 in Sippenhaft genommen, daher 1944 in Ulm für unerwünscht erklärt wurde und auf einem Einödhof im Südschwarzwald Zuflucht fand, halfen sie im Frühjahr 1945 den Karles in Forchtenberg. Deren Haus wurde wie etliche rund um den Marktplatz von Phosphor-Brandgranaten in Schutt und Asche gelegt, weil ein versprengter SS-Haufen die "Weiße Fahne" vor den anrückenden Amerikanern wieder einholen ließ.

Doris und ihre Familie hatten nur noch, was sie am Leib getragen hatten. Inge Scholl schickte Bettwäsche und zwei blaue Kleider für Doris, die sie noch jahrelang in Ehren hielt. In den Monaten nach Kriegsende wurde Robert Scholl in Ulm als Oberbürgermeister eingesetzt. Seine Frau Magdalene, die durch die Nazis drei Kinder verloren hatte - nach der Hinrichtung von Hans und Sophie war auch Sohn Werner als Soldat gestorben -, kümmerte sich um Flüchtlinge aus Ostpreußen, die in Ulm einquartiert waren.

Gedenken an Sophie Scholl

Während in den 1960er Jahren der Forchtenberger Gemeinderat heftig gestritten hatte, ob es eine "Geschwister-Scholl-Straße" am Ort überhaupt brauche, war bei Doris Schmitz' Rückkehr aus den USA im Jahr 2000 das Erinnern an die NS-Widerständler überall im Städtchen präsent. Im Februar 1993 war etwa die Grund- und Hauptschule nach den Geschwistern Scholl benannt worden, es gab einen Gedenkraum im Heimatmuseum und einiges mehr. Hauptinitiatorin war die Schwäbisch Hallerin Renate Deck.

Doris Schmitz nahm an der Erinnerungskultur Anteil und pflegte daneben weiter persönliche Verbindung zur letzten verbliebenen Scholl-Schwester, Elisabeth Hartnagel, die am 28. Februar 2020, einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag, starb. Elisabeth Hartnagel hatte 2005 in einem Interview über die Zeit nach der Hinrichtung ihrer Geschwister gesagt: "Der Kreis, der zu uns gehalten hat, war sehr begrenzt." Doris Schmitz und ihre Familie gehörten auf jeden Fall dazu.