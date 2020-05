SOS-Kinderdörfer warnen vor zunehmender Not in Simbabwe wegen Corona

Rund vier Millionen Menschen in dem südafrikanischen Land müssten aufgrund von Missernten und Hyperinflation bereits jetzt mit Lebensmittelimporten ernährt werden, erklärte die Hilfsorganisation am Donnerstag in München.

"Über die Hälfte aller Menschen leidet an Hunger, 95.000 Kinder unter fünf Jahren sind schwer mangelernährt" , sagte Addmore Makunara, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Simbabwe. Durch Corona drohe sich die Lage nun weiter zuzuspitzen.

Hunger und Mangelernährung in Simbabwe

Erste spürbare Folgen seien Verzögerungen bei den Versorgungsketten, erklärte Makunara. Die internationalen Lieferungen brauchten aufgrund von Quarantänemaßnahmen und dem weltweiten wirtschaftlichen Stillstand deutlich länger, zudem sei die Verteilung der Lebensmittel im Land aufwendiger, da größere Versammlungen verboten seien.

Auch dringend benötigtes Saatgut komme nicht rechtzeitig an, und die Ausgangssperren machten es schwierig, die Felder zu bewirtschaften.