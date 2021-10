Digitale Talk-Reihe: Stefan Jürgens und Reimer Gronemeyer über die Kirche der Zukunft

Die christlichen Kirchen befinden sich an einer Weggabelung. Keine Frage: Wie sie sich für die Zukunft aufstellen, ist in einer multireligiösen, in Teilen auch nichtreligiösen Gesellschaft, existenziell. Das Thema wird daher oft und viel diskutiert.

Im Zentrum stehen folgende Fragen: Wie verändert sich die Organisation Kirche? Welche Trends und Veränderungen sind derzeit zu beobachten bei Themen rund um Glaube, Religion und Spiritualität? Wie steht es um die Umsetzung der zwölf Leitsätze der EKD?

In unserer Talkreihe "Kirche der Zukunft" sprechen Sonntagsblatt-Chefredakteurin Rieke C. Harmsen und Sonntagsblatt-Redakteur Oliver Marquart mit den Gästen - und Sie sind eingeladen, mitzumachen und im Chat und Live mitzudiskutieren. Auf Social Media verwenden wir den Hashtag #KircheDerZukunft.

Wann?

Mittwoch, 27. Oktober 2021, 19.30 Uhr

Wo?

Auf Zoom. Hier geht es zur kostenlosen Eventbrite-Anmeldung.

Wer?

Unsere Gäste beim Sonntagsblatt-Talk sind Stefan Jürgens und Reimer Gronemeyer