Synodaler Joachim Pietzcker: Wie Kirche mit weniger Geld gut auskommt

Joachim Pietzcker ist Vorsitzender des Finanzausschusses der bayerischen Landessynode. Als solcher prüft er regelmäßig den Haushalt der evangelischen Kirche. Warum er glaubt, dass die Kirche auch mit weniger Geld ihre Aufgaben gut lösen kann, erläutert er im Sonntagsblatt-Kurzinterview.

Welches Thema beschäftigt Sie derzeit besonders als Synodaler?

Ich war in der letzten Synodalperiode Vorsitzender des Finanzausschusses und bin im letzten Jahr erneut in dieses Amt gewählt worden. Dementsprechend liegt mein besonderes Augenmerk auf den Kirchenfinanzen. Ich bin überzeugt davon, dass eine lebendige Kirche mit deutlich weniger Geld auskommen kann – und eben auch muss. In den nächsten Jahren, bis 2030, werden unsere Mittel real nach Abzug der Tarifsteigerungen für unser Personal nicht mehr wachsen, darauf müssen wir uns einstellen.