Ostern ist das älteste Fest der Christen

Ostern ist das älteste Fest der Christenheit und erinnert an die Mitte des christlichen Glaubens: die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das Osterfest ist daher auch ein Symbol für den Sieg des Lebens über den Tod. In der frühen Christenheit fanden oft Taufen an diesem Tag statt. Ostern fällt in jedem Jahr auf einen anderen Termin: Das Fest wird am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert.

Palmsonntag in der Kunst

Erste Darstellungen des Einzugs Jesu in Jerusalem gibt es schon in der frühchristlichen Tradition. Oft erinnern die Darstellungen an den Einzug eines siegreichen römischen Kaisers. In den byzantinischen Darstellungen sitzt Jesus nach orientalischer Art seitlich auf den Esel und reitet auf das Stadttor von Jerusalem zu.

Im Mittelalter wird die Szenerie meist verstärkt durch die Darstellung großer Volksmengen. An Stelle von Palmzweigen werden nun auch Weidenkätzchen gemalt. Oft hat Christus auf dem Esel reitend die rechte Hand zum Segen erhoben.