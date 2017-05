Benefizkonzert für die Bahnhofsmission

Hochschulen und Reformation

Die Würzburger Universitätsbibliothek startet am 10. März wieder ihre Reihe »Bibliothek für alle« zusammen mit der Volkshochschule Würzburg. Am 9. Juni begibt sich die Reihe »Auf Luthers Spuren« und erkundet den Bibliotheksbestand an Flugschriften und Texte der Reformation.