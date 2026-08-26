Sonntags ist ein evangelisches Onlinemagazin aus Deutschland. Unsere unabhängige und gemeinnützige Redaktion tritt ein für eine gerechte, freie und friedliche Gesellschaft. Deshalb sind unsere Meldungen und News über Religion, Kirche, Gesellschaft, Kultur, Soziales oder Umwelt frei verfügbar im Netz.
Unsere Redakteurinnen und Redakteure berichten aus ganz Bayern, doch wir richten unseren Blick auf auf aktuelle Geschehnisse in Kirche, Religion und Gesellschaft in Deutschland und dem Ausland. Unsere Artikel, Hintergründe und Berichte setzen auf eine gründliche Recherche und kritische Bewertung der Fakten sowie eine Darstellung unterschiedlicher Positionen und Argumente.
Jahresbericht mit Zahlen und Fakten zur Redaktion
In unserem Sonntagsblatt-Jahresbericht für 2025 blicken wir auf ein intensives Jahr zurück. Wir zeigen, wie wir arbeiten, was uns bewegt – und warum unsere journalistische Haltung einen wichtigen Beitrag für eine demokratische Gesellschaft leistet.
Unser Ethik-Codex - wie wir arbeiten bei Sonntags:
Wir berichten unabhängig
Sonntags agiert eigenständig als redaktionelles Team und ist von Interessen einzelner Parteien, Unternehmen, Personen oder Interessengruppen unabhängig. Wir berichten aktuell und orientieren uns an Fakten. Niemand in der Redaktion kann durch inneren oder äußeren Druck dazu gebracht werden, entgegen seiner Überzeugung zu berichten. Die Meinungsvielfalt innerhalb der Redaktion fördern wir durch Teamsitzungen, wir stärken dabei das Verantwortungsbewusstsein unserer Redakteur*innen. Meinungsbeiträge werden explizit als solche gekennzeichnet ("Meinung & Kommentar"). Werbung und redaktionelle Inhalte werden ausnahmslos und eindeutig voneinander getrennt.
Wir legen Wert auf Vielfalt und Gleichberechtigung
In unseren Berichten achten wir auf eine Vielfalt an Perspektiven und Gleichberechtigung zwischen Kulturen und Geschlechtern. Wir berichten unvoreingenommen gegenüber Menschen und verwenden geschlechtergerechte Sprache.
Wir prüfen den Wahrheitsgehalt von Informationen
Unsere Recherchen beginnen mit der Quelle, also mit einer lebenden Person, die wir befragen. Wir verifizieren eine Information nach Möglichkeit durch mehrere voneinander unabhängige Quellen. Bei unseren Recherchen setzen wir zudem auf etablierte, vertrauenswürdige Quellen aus Journalismus, Wissenschaft, von Expert*innen und Informationen, die wir im Telefongespräch mit Menschen aus Unternehmen erhalten. Unsere eigenen Quellen verifizieren wir und geben sie in den Artikeln an. Wenn es von der Quelle gewünscht ist, schützen wir sie. Bei unbekannten Quellen oder Gerüchten machen wir auf diesen Sachverhalt aufmerksam oder sehen von einer Berichterstattung ab. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung trägt das Redaktionsteam.
So gehen wir mit Fehlern um
Wenn in unseren Artikeln inhaltliche Fehler sind oder sich eine Information trotz gewissenhafter Quellenprüfung als falsch erweist, ändern wir die entsprechende Passage im Artikel. Diese Änderung vermerken wir unten am Ende eines Artikels. In gravierenden Fällen kann eine separate Richtigstellung die angemessenere Maßnahme sein.
So gehen wir mit Einladungen zu Veranstaltungen um
Vereinzelt laden uns Unternehmen oder Einrichtungen zu Veranstaltungen oder Aktionen ein. Eine Beeinflussung der Berichterstattung durch eine Leihgabe oder eine Einladung findet nicht statt. Unsere Redakteurinnen und Redakteure sind einzig ihren Leser:innen verpflichtet.
Kennzeichnung von Sponsoring
Wir bieten sogenannte "Sponsored Posts" und gesponsorte Stellenanzeigen für Unternehmen und Organisationen an. Die Inhalte eines Sponsored Posts bestimmt das beauftragende Unternehmen eigenständig oder in Abstimmung mit einem leitenden Redakteur. Sponsored Posts sind Werbung und entsprechend als "Anzeige" gekennzeichnet. Sie spiegeln nicht die Ansichten der Redaktion wider und sind kein Teil unserer regulären Berichterstattung und Themenplanung.
KI-Richtlinie von Sonntags
Der Mensch hat bei KI das letzte Wort und trifft die Entscheidungen. Unsere KI-Richtlinien im Überblick gibt es hier.
Wie kann ich mehr über die Redaktion und ihre Arbeit erfahren?
Der Kontakt zur Redaktion ist jederzeit über die individuellen E-Mail-Adressen der einzelnen Redakteur:innen möglich. Die E-Mail-Adressen sind auf der jeweiligen Autor*innen-Seite zu finden. Eine Übersicht aller Redakteur*innen gibt es unter diesem Link.
Sonntags| Video, Audio, Web
Sonntagsblatt.de ist die zentrale Content-Plattform aller Redaktionen im Evangelischen Presseverband innerhalb des Campus Kommunikation. Neben aktuellen Artikeln finden Sie hier Newsticker, Dossiers, Meinungen und Kommentare. Auf Youtube finden sich Interviews und Lesungen mit Prominenten aus Politik, Kirche und Gesellschaft und Aktionen wie unseren musikalischen Adventskalender. Unsere Audio-Beiträge werden bayernweit ausgestrahlt und sind als Podcast zu hören. In den sozialen Medien wie Instagram finden sich aktuelle Infos, wir stellen Newcomer vor und informieren über Lesungen, Events und Fortbildungen für Ehrenamtliche.
"Kirchliche Publizistik soll etwas öffentlich machen, Fürsprache üben, Barmherzigkeit vermitteln und Stimme leihen für die Sprachlosen." - Medienpfarrer Robert Geisendörfer
Pfarrer Robert Geisendörfer war ab 1947 Geschäftsführer des Evangelischen Presseverbands für Bayern e.V. (EPV) und hat das Sonntagsblatt geprägt. Es folgten die Direktoren Paul Rieger (1980 – 1993), Hartmut Joisten (1994 – 2009) und Dr. Roland Gertz (seit August 2009). Heute zählt der Evangelische Presseverband für Bayern e.V. rund 60 Mitarbeitende. Er ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern. Der Domainname "www.sonntagsblatt.de" gehörte früher dem "Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt" und ist seit 2001 der Titel für unser Onlinemagazin.
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Kontakt zur Online-Redaktion:
Chefredakteurin Rieke C. Harmsen
Mail: rharmsen@epv.de
Sonntagsblatt-Redakteurinnen und Redakteuren:
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Gerne können Sie uns Anregungen für einen Artikel senden - oder einen eigenen Text einreichen. Gastbeiträge ergänzen unser redaktionelles Angebot um neue Perspektiven und Meinungen. Deshalb freuen wir uns über Ihre Ideen. Vorschläge für Beiträge mailen Sie bitte an Chefredakteurin Rieke Harmsen, rharmsen@epv.de. Die Redaktion meldet sich dann bei Ihnen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Gastbeiträge kein Honorar zahlen können.
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Stand: August 2026
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Die ISSN des Onlinemagazins Sonntagsblatt ist ISSN 2941-2641.