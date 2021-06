RSS-Feeds Sonntagsblatt abonnieren

RSS-Feed Sonntagsblatt

Mit unserem RSS-Feed können Sie sich automatisiert die Sonntagsblatt-News anzeigen lassen. Folgenden RSS-Feed bieten wir derzeit an:

Aktuelle Artikel – alle Artikel unserer tagesaktuellen Berichterstattung



Was ist RSS?

Mit RSS (engl. ursprünglich Rich Site Summary, später Really Simple Syndication) können Sie automatisch Neuigkeiten von unserer Newsseite abrufen. Sie müssen also nicht gezielt sonntagsblatt.de aufsuchen, um über neue Artikel informiert zu werden. Es genügt, den sogenannten "Feed" mit Hilfe eines RSS-Readers zu abonnieren. Dieser lädt dann im Hintergrund die Überschriften. Dann können Sie entscheiden, ob Sie die vollständige Meldung lesen möchten. Manche Browser und Mailprogramme (wie z.B. Outlook) haben die RSS-Feeds schon vorgesehen, dort können Sie mit wenigen Klicks einen RSS-Feed in Ihr Postfach abonnieren.

Nutzungsrechte

Sie dürfen die zur Verfügung gestellten Inhalte nutzen, um sich über aktuelle Inhalte von Sonntagsblatt.de zu informieren. Eine automatische Wiederververöffentlichung, z.B. in Form eines Newstickers, ist nur nach Absprache mit sonntagsblatt.de zulässig.