Wir berichten unabhängig

Sonntags agiert eigenständig als redaktionelles Team und ist von Interessen einzelner Parteien, Unternehmen, Personen oder Interessengruppen unabhängig. Wir berichten aktuell und orientieren uns an Fakten. Niemand in der Redaktion kann durch inneren oder äußeren Druck dazu gebracht werden, entgegen seiner Überzeugung zu berichten. Die Meinungsvielfalt innerhalb der Redaktion fördern wir durch Teamsitzungen, wir stärken dabei das Verantwortungsbewusstsein unserer Redakteur*innen. Meinungsbeiträge werden explizit als solche gekennzeichnet ("Meinung & Kommentar"). Werbung und redaktionelle Inhalte werden ausnahmslos und eindeutig voneinander getrennt.

Wir legen Wert auf Vielfalt und Gleichberechtigung

In unseren Berichten achten wir auf eine Vielfalt an Perspektiven und Gleichberechtigung zwischen Kulturen und Geschlechtern. Wir berichten unvoreingenommen gegenüber Menschen und verwenden geschlechtergerechte Sprache.

Wir prüfen den Wahrheitsgehalt von Informationen

Unsere Recherchen beginnen mit der Quelle, also mit einer lebenden Person, die wir befragen. Wir verifizieren eine Information nach Möglichkeit durch mehrere voneinander unabhängige Quellen. Bei unseren Recherchen setzen wir zudem auf etablierte, vertrauenswürdige Quellen aus Journalismus, Wissenschaft, von Expert*innen und Informationen, die wir im Telefongespräch mit Menschen aus Unternehmen erhalten. Unsere eigenen Quellen verifizieren wir und geben sie in den Artikeln an. Wenn es von der Quelle gewünscht ist, schützen wir sie. Bei unbekannten Quellen oder Gerüchten machen wir auf diesen Sachverhalt aufmerksam oder sehen von einer Berichterstattung ab. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung trägt das Redaktionsteam.

So gehen wir mit Fehlern um

Wenn in unseren Artikeln inhaltliche Fehler sind oder sich eine Information trotz gewissenhafter Quellenprüfung als falsch erweist, ändern wir die entsprechende Passage im Artikel. Diese Änderung vermerken wir unten am Ende eines Artikels. In gravierenden Fällen kann eine separate Richtigstellung die angemessenere Maßnahme sein.

So gehen wir mit Einladungen zu Veranstaltungen um

Vereinzelt laden uns Unternehmen oder Einrichtungen zu Veranstaltungen oder Aktionen ein. Eine Beeinflussung der Berichterstattung durch eine Leihgabe oder eine Einladung findet nicht statt. Unsere Redakteurinnen und Redakteure sind einzig ihren Leser:innen verpflichtet.

Kennzeichnung von Sponsoring

Wir bieten sogenannte "Sponsored Posts" und gesponsorte Stellenanzeigen für Unternehmen und Organisationen an. Die Inhalte eines Sponsored Posts bestimmt das beauftragende Unternehmen eigenständig oder in Abstimmung mit einem leitenden Redakteur. Sponsored Posts sind Werbung und entsprechend als "Anzeige" gekennzeichnet. Sie spiegeln nicht die Ansichten der Redaktion wider und sind kein Teil unserer regulären Berichterstattung und Themenplanung.

KI-Richtlinie von Sonntags

Der Mensch hat bei KI das letzte Wort und trifft die Entscheidungen. Unsere KI-Richtlinien im Überblick gibt es hier.

Wie kann ich mehr über die Redaktion und ihre Arbeit erfahren?

Der Kontakt zur Redaktion ist jederzeit über die individuellen E-Mail-Adressen der einzelnen Redakteur:innen möglich. Die E-Mail-Adressen sind auf der jeweiligen Autor*innen-Seite zu finden. Eine Übersicht aller Redakteur*innen gibt es unter diesem Link.