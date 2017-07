Dekanatsfest zum Reformationsgedenken in Nördlingen

Hunderte von Besuchern belegten dann bereits am Samstagabend die vielen Bänke und Tische bei der Eröffnung mit Alphornbläsern und der Band »Gut drauf«. In der Band rocken drei Rieser Pfarrer, ein Dekan sowie ein Schulleiter. Ihr Konzert beendeten sie passend mit »Knockin’ on Heaven’s Door«.

Mit seinem Kabarett-Programm »Viva la Reformation« animierte danach Pfarrer Ingmar Maybach das Publikum zum Mitmachen. Die »CSU« (Christlich Satirische Unterhaltung) war ein humoristischer Brückenschlag zwischen Politik und Religion. Neben der Frage nach Spuren des Protestantismus in der deutschen Politik gab es unter anderem »Reformation zum Mit- und Selbermachen« und eine Analyse der konfessionellen Aspekte der Eurokrise.

Bereits am Sonntagmorgen zogen dann bei Sonnenschein viele Mitglieder der Dekanatsgemeinden mit ihren Posaunenchören von den Stadttoren zum Marktplatz. Rund 160 Bläser sowie mehr als 200 große und kleine Sängerinnen und Sänger feierten dort zusammen mit Dekan Wolfermann und den Pfarrern Jochen Maier, Andreas Funk und Martin Reuter einen Gottesdienst.

Kinder- und Jugendkantorei Oettingen

Der Nachmittag gehörte vor allem den Kindern und Jugendlichen. So sangen zunächst die Kinderkantorei und der Spatzenchor St. Georg sowie die Kinder- und Jugendkantorei Oettingen ihre Lieblingslieder. Nach dem Mittagsläuten und dem Posaunenchor St. Georg spielten Kirchenvorstand und Theatergruppe Löpsingen »Szenen aus Luthers Leben«. Die Evangelische Jugend zeigte eine »Wetten, dass«-Show.

Auf einer Infomeile erfuhren die Gäste außerdem etwas über verschiedene Dekanatsgruppen. Gefragt war auch die Mitmachaktion »Mit Hammer und Nagel – 95 + x Thesen für hier und heute«. Gut angenommen wurden zudem Führungen durch Sankt Georg, zur großen Orgel und auf den Dachboden der großen Kirche.