Stadtklinik mit 130 Betten eröffnet

Immer mehr Senioren - immer weniger Pfleger

Die Personalsituation in den Krankenhäusern bereitet Diakoniechef Bammessel Sorge: » Die Zahl der Patienten in deutschen Krankenhäusern ist in den vergangenen 25 Jahren um über drei Millionen gestiegen. Die Zahl der angestellten Pfleger und Pflegerinnen ist mit etwa 325.000 jedoch nahezu gleich geblieben. « Rechnerisch müsse jeder Pfleger also 15 Patienten mehr versorgen als noch vor 25 Jahren – Patienten, die zudem deutlich älter seien als früher. Auch die Attraktivität der Pflegeberufe müsse dringend verbessert werden, mit einem angemessenen Gehalt und entlastenden Arbeitsbedingungen – wie etwa » einer verbindlichen Personaluntergrenze in den Kliniken in Deutschland «.