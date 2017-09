Tipps für die geistige Fitness

Schnupperkurs und Mitmachvortrag

Der Tag der geistigen Fitness am 23. September 2017 findet bundesweit in 16 Städten statt. In Bayern gibt es Veranstaltungen in Nürnberg, Regensburg, Pocking und Augsburg. Veranstaltungsort in Augsburg ist der Hollbau im Annahof. Ab 10 Uhr kann man dort ganztägig an einem Gedächtnistraining-Parcours teilnehmen. Um 11.45 Uhr und 14.45 Uhr gibt es eine Schnupperstunde zum ganzheitlichen Gedächtnistraining. Vorträge zum Thema »Fit im Kopf ein Leben lang?« finden um 10 Uhr und um 13 Uhr statt. Um 11 Uhr und um 14 Uhr gibt es einen Mitmachvortrag von Petra Glauber mit dem Titel: »Was trainiere ich mit ganzheitlichem Gedächtnistraining?«