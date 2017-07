Wie Julius Echter Evangelische in Lohn und Brot setzte

Die Tafelschau »Echters Protestanten« werfe einen Blick auf den »bemerkenswerten konfessionellen Pragmatismus« des Gegenreformators, teilte die Hochschule mit. Auf zwölf Bild-Text-Platten im Lichthof der Neuen Uni am Sanderring werden etwa 20 Nicht-Katholiken – darunter mehrheitlich Protestanten – in seinen Diensten vorgestellt. Dabei ist Echters Name vor allem mit der Vertreibung von Evangelischen aus Unterfranken verbunden.

Das Konzept der Infotafel-Sammlung stammt vom fränkischen Kirchengeschichtler der Würzburger Universität, Prof. Wolfgang Weiß, die wissenschaftliche Bearbeitung lag bei Stefan W. Römmelt. Die Poster sind reichlich illustriert, textlich kurz gefasst und verzichten darauf, ausgreifend inhaltliche Zusammenhänge zu erläutern. Wenn es z. B. in einer knappen Charakterisierung der Echter’schen Politik heißt, er habe »ein verfeinertes Berichtswesen« eingeführt, »das die Überwachung der Amtsträger ermöglichte«, dann wird daraus nicht ausdrücklich gefolgert, eine solche Überwachung sei überhaupt erst die Grundlage für eine Beschäftigung der – immerhin doch verdächtigen – evangelischen Experten gewesen. Der Betrachter bekommt Denkanstöße.

Ausdruck der Kiliansverehrung

An anderer Stelle zitiert Römmelt die Kunstgeschichtlerin Frauke van der Wall, der evangelische Nürnberger Goldschmied Martin Rehlein habe mit dem Würzburger Reliquienschrein »den wichtigsten Ausdruck der Kiliansverehrung zur Zeit Julius Echters« geschaffen – ohne die Wertung, dass die Protestanten für Geld zu allem bereit gewesen seien, oder die Häme, dass sich die Katholiken ihr Kultgerät von »Ketzern« anfertigen ließen.

Wert gelegt wird auf die Feststellung, dass der Fürstbischof deren Konfession keineswegs tolerierte. Andererseits zeigt seine Kompromissbereitschaft, dass er keinen fundamentalistischen Eifer gegen das lutherische Bekenntnis hegte.