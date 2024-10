"Süßes, sonst gibt's Saures" gab es auch zu Luthers Zeiten

Wer verantwortet den Kindern die Freude nicht verderben möchte, steht vor Schwierigkeiten: in pädagogischer Weitsicht besorgte "Luther-Bonbons" der Evangelischen Kirche werden von diesen präpubertären Gierschlündern zwar akzeptiert, die tiefere Bedeutung hingegen ignoriert.

Es ist Zeit, einen angemessenen Umgang mit diesem Fest zu finden, der sich ganz offensichtlich anbietet: zu Luthers Zeiten zogen so genannte "Ablassprediger" durch die Straßen und priesen ihre Briefe mit kernigen Slogans wie "Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt!" an, was im Grunde nichts anderes heißt als "Süßes, sonst gibt’s Saures!" Luthers 95 Thesen waren die Antwort darauf.

Halloween-Treiben gewitzt unterbinden

Eine theologisch fundierte protestantische Reaktion ist also gerade nicht, dieses Halloween-Treiben durch "Luther-Bonbons" mitzuspielen, sondern es gewitzt zu unterbinden und dabei auf die eigene Tradition zu verweisen. Angeblich entwickelt die Evangelische Kirche Deutschlands zum diesjährigen Reformationstag "95 Thesen gegen das Halloweenfest", in denen beispielsweise auf die Greuel des Ablasshandels, aber auch auf die Schädlichkeit von Süßigkeiten für die eh schon viel zu adipöse Jugend sowie den unseligen Einfluss von Gruselverkleidungen auf empfindsame Kinderseelen hingewiesen wird! Dieses Thesenpapier wird bald mit einem kostenfrei zur Verfügung gestellten Nagel allen protestantischen Haushalten zugehen, damit es an viele Haustüren genagelt werden kann.

Wer sich dem Halloween-Treiben nicht völlig entziehen, allerdings auch die Süßigkeitenindustrie nicht unterstützen möchte, dem seien als Mitgebsel sogenannte "Halloweener Würstchen" (mit möglicherweise recht gruseligen Inhaltsstoffen) ans Herz gelegt, die derzeit von führenden Fleischunternehmen getestet werden und bald in den Handel kommen.