Wer war die Frau des Pilatus?

Claudia Procula also. Der Vermerk aus Matthäus 27 lässt darauf schließen, dass sie sich in Jerusalem befand, als eine Abordnung des Hohen Rates Jesus vor den Richterstuhl des Pilatus brachte und seine Verurteilung als Aufrührer verlangte. Die Szene wird traditionell in der Festung Antonia im Norden der Stadt verortet, fand nach heutiger Vermutung aber wohl eher im Praetorium statt, dem ehemaligen Palast Herodes des Großen, in dem Pilatus während seines Aufenthalts in der Stadt residierte.

Biblische Textauslegung zu Pilatus

Als sie von der Forderung der Priester und der versammelten Volksmenge hörte, Jesus zu kreuzigen, ließ sie ihrem Mann die Nachricht überbringen, sie habe im Traum wegen Jesus viel erlitten. Währenddessen war Pilatus jedoch bereits mitten in der Gerichtsverhandlung.