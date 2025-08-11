2. Auf den Morgen hoffen! - Jesus Sirach 18, 16

Wenn die Sonne gnadenlos vom Himmel niederknallt, fürchtet man: So bleibt es immer. Keine Wolke am Himmel, kein Baum verheißt Schatten. Wo Hoffnung ist? Im Warten auf die Abkühlung in der Nacht. Der Morgentau wird für frische Luft sorgen. (Jesus Sirach 18, 16)

3. Auf Gott vertrauen! - Jesaja 25, 4f.; Jesus Sirach 14, 27; 34, 19; Offenbarung 16, 9

Wer auf Gott vertraut, kann in heißen Zeiten kühlende Erfahrungen der spirituellen Art machen. Gott biete wie ein Schatten Schutz vor Hitze, meint unter anderem der Prophet Jesaja. Wie ein "gewaltiger Schild" oder wie "ein schützendes Dach am heißen Mittag" würde Gott die Hitze vom Gläubigen fernhalten, schreibt der weise Jesus Sirach. Doch leider gilt auch andersherum: Gott kann auch mit Hitze strafen. Das kündigt der Seher Johannes an, der die Geschehnisse im Endgericht beschreibt: "Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben."

"Denn du bist der Geringen Schutz gewesen, der Armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze."

4. Keine anstrengenden Arbeiten verrichten! - Judit 8, 3; Jona 4, 8

Eigentlich war Manasse das Arbeiten auf dem Feld gewohnt. Als er eines Tages die Feldarbeiter beim Binden der Gerste beobachtete, muss die Sonne noch heißer als sonst vom Himmel gebrannt haben. Körperliche Anstrengung, dazu wenig Flüssigkeit: Manasse brach zusammen, Diagnose: Hitzschlag. Man bringt ihn in die Stadt; auch dort erholt sich sein Kreislauf nicht wieder und er stirbt. Ein ähnliches Schicksal hätte fast auch Jona erlitten. Nach Sonnenaufgang setzte ein scharfer Ostwind ein "und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde." Zwar wünschte sich Jona den Tod - doch er überlebte (Judit 8, 3,Jona 4, 8)

"Denn als er auf dem Felde die Arbeiter beim Garbenbinden beaufsichtigte, machte ihn die Hitze krank und er starb in seiner Stadt Betulia und wurde dort bei seinen Vätern begraben."