Aussteiger, Literat, Rebell: Vor 200 Jahren wurde der US-Philosoph Henry David Thoreau geboren

Seine Schriften prägten die Bürgerrechtler in den USA und die Friedens- und Umweltbewegung in Europa. Er gilt als Vordenker des gewaltfreien Widerstands und des ökologischen Bewusstseins. Am 12. Juli vor 200 Jahren wurde der US-amerikanische Philosoph Henry David Thoreau (1817-1862) geboren.

Er war ein überzeugter Amerikaner, hochkarätiger Naturforscher und eigenwilliger Denker, so beschreibt ihn der Heidelberger emeritierte Anglistikprofessor Dieter Schulz. Vor allem aber sei Thoreau ein »Schriftsteller von weltliterarischem Rang«, schreibt Schulz in seinem Buch »Henry David Thoreau – Wege eines amerikanischen Schriftstellers«, das Ende Juni erscheint. Sein Gesamtwerk sei geprägt durch die »Kritik an der materialistischen Interpretation des Amerikanischen Traums«.

Aussteiger und Puritaner

Viele sehen in Thoreau vor allem den Prototyp eines Aussteigers. Der Einzelgänger verzichtete auf Alkohol, Tabak, Fleisch – und Frauen. Auch wenn er zeit seines Lebens in der Nähe seines Geburtsorts Concord im US-Bundesstaat Massachusetts blieb, sah er in seinen Nachbarn einen Mikrokosmos und wurde nicht müde, Profitstreben und Kommerzialisierung zu kritisieren – getreu seinem Lebensmotto »simplify«. Gemeint war damit das Bestreben, ein genügsames Leben zu führen.

Thoreau studierte in Harvard Sprachen und Philosophie

Thoreau studierte im nahe gelegenen Harvard unter anderem alte Sprachen und Philosophie. Danach war er für kurze Zeit als Lehrer tätig, verweigerte allerdings die körperlichen Züchtigungen seiner Schüler und quittierte seinen Dienst.

Zwei Jahre seines Lebens verbrachte er in einer selbst gebauten Hütte im Wald am Waldensee. Die Zeit von 1845 bis 1847 hat er in seinem Werk »Walden« festgehalten, das als Klassiker der Selbstversorgung gilt. Mühevoll und einsam schien das Leben des Rebellen dort zu sein. Tatsächlich besuchte er jedoch fast täglich die Stadt, wie der Literaturkritiker Frank Schäfer in einer neuen Biografie schreibt (»Henry David Thoreau. Waldgänger und Rebell«).