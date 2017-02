Julia Helmke leitet Kirchentag

Julia Helmke wird neue Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Die promovierte Pfarrerin aus der bayerischen Landeskirche folgt am 1. Juli auf Ellen Ueberschär, die in den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung wechselt, wie der Kirchentag in Fulda mitteilte. Die 47 Jahre alte Theologin arbeitete zuletzt als Referatsleiterin für gesellschaftspolitische Grundsatzfragen im Bundespräsidialamt.

Helmke wurde vom Vorstand des Präsidiums im Einvernehmen mit dem Präsidium des Kirchentages bestellt. Von 2005 bis 2015 leitete sie nach Angaben des Kirchentags den Bereich "Kirche im Dialog" im Haus kirchlicher Dienste in Hannover und war dessen stellvertretende Direktorin. Als Kulturbeauftragte der hannoverschen Landeskirche initiierte sie unter anderem Kulturpreise und einen Fonds für kirchliche Kulturarbeit.

Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au sagte: "Mit Julia Helmke gewinnen wir eine ausgesprochen erfahrene Persönlichkeit mit vielfältigen Kompetenzen. Ich bin sicher, dass sie den Kirchentag in kirchlichen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Zusammenhängen prägen und weiterentwickeln wird."