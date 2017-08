Pfarrer kümmern sich am Münchner Flughafen um Angestellte und Passagiere

Hintergrund: Flughafenseelsorge

Seit der Eröffnung des Münchner Flughafens im Jahr 1992 besteht eine enge Kooperation zwischen den Kirchlichen Diensten und dem Flughafenbetreiber. Das Flughafenpfarramt ist aktuell mit dem evangelischen Pfarrer Stefan Fratzscher und seinem katholischen Kollegen Franz Kohlhuber besetzt. Ihre Aufgabenbereiche sind klar aufgeteilt: Der katholische Seelsorger betreut die Passagiere und ist zuständig für Asyl-Rückführungen. Pfarrer Fratzscher betreut die Mitarbeitenden des Flughafenkonzerns, Asylbewerber und Obdachlose.

Innerhalb des deutschsprachigen Raums organisiert und vernetzt sich die Flughafenseelsorge in der Konferenz Evangelische Flughafenseelsorge (KEF), Konferenz der katholischen Flughafenseelsorger und in der Ökumenischen Konferenz der Flughafenseelsorge (OEKOF). Die nationalen Organisationen tauschen ihre Erfahrungen im weltweiten Verbund der International Association of Civil Aviation Chaplaincies (IACAC) aus, der 1967 gegründet wurde. Einmal im Jahr treffen sich seine Mitglieder. Im September findet die 50. Konferenz der IACAC in Stockholm statt.

Die erste Flughafenkapelle wurde 1951 in Boston (USA) von Richard Cardinal Cushing gegründet. In Deutschland etablierte sich in den 1970er Jahren das erste Flughafenpfarramt in Frankfurt am Main.

Der Franz Josef Strauß Flughafen in München ist gemessen an der Zahl der Reisenden der zweitgrößte Flughafen in Deutschland nach Frankfurt am Main. 2016 hielten sich dort rund 42 Millionen Passagiere auf, täglich sind es rund 120.000. Insgesamt arbeiten 35.000 Menschen auf dem Airport.