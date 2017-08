Taufkurse für iranische Flüchtlinge

Im Kurs und im Miteinander wird schnell klar: Den islamischen Glauben wollten die Flüchtlinge erst gar nicht annehmen, »er ist uns aufgedrängt worden«, wie Malik betont. »Wir mussten Muslime sein«, aber die islamische Glaubenslehre sei ihm und auch den anderen Kursteilnehmern fremd. Für die iranischen Flüchtlinge ist der Islam als Religion ein Teil des politischen Systems, das sie verlassen haben. Sie behaupten sogar, die Mehrheit der iranischen Bevölkerung wollte lieber Christen sein.

Ein Kursteilnehmer erzählt davon, wie gefährlich es für andersgläubige Menschen in seinem Heimatland sei, sich als Christen zu bekennen. Gottesdienste müssten im Untergrund stattfinden, in privaten Wohnungen werde heimlich zusammen gebetet. Wer als Muslim im Iran zum Christentum konvertiert, begibt sich in Lebensgefahr. »Das ist verboten, darauf steht die Todesstrafe«, betont Malik.

»Fürchte ich kein Unglück«

Der christliche Glaube dagegen basiere auf Liebe und Freiheit. »Das erleben wir in Deutschland«, sagt Malik und ist begeistert, wie hilfsbereit viele Menschen hier sind. »Wir spüren ihre Freundlichkeit im Herzen«, meint er. Er liest immer wieder gern den Psalm 23 (Der gute Hirte), weil ihm das Bild gefällt, »dass Gott auch im finstern Tal da ist und ihn auf den rechten Wege führt«.

Nachdem die Flüchtlinge ihre Heimat verlassen haben und nun in Weiden bleiben wollen, bedeutet ein Leben für sie, in Deutschland, in Freiheit leben und auch frei glauben zu können. Das gilt auch für Frauen. Und so nimmt Jasmin (25) als derzeit einzige Frau zusammen mit ihrem Mann an dem Glaubenskurs teil. Später wollen sie ihre Kinder im christlichen Sinn erziehen. Eine Rückkehr in den Iran ist für die meisten der Flüchtlinge aus dem Taufkurs unvorstellbar.