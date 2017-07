Ausstellung: Neuburg in Reformation und Gegenreformation

Der im Fürstengang des Schlosses aufgebaute Kreuzgang: eine gelungene Ausstellung mit all ihren Exponaten.

Es war ein evangelischer Landesherr, der das nahezu von Beginn an verschuldete kleine Fürstentum Pfalz-Neuburg in einen stabilen Musterstaat umbaute. Nach dem Tod Philipp Ludwigs von der Pfalz konvertierte sein Sohn Wolfgang Wilhelm zum katholischen Glauben.

Im Zeitalter der Ökumene ist schwer vorstellbar, wie heftig in vergangenen Jahrhunderten um den wahren Glauben gerungen wurde. Die Kreisstadt Neuburg an der Donau, ehemals Pfalz-Neuburg, ist ein Paradebeispiel für Reformation und Gegenreformation - weshalb sich die Stadt entschieden hat, auch die hier vor 400 Jahren erfolgte Gegenreformation in die Ausstellung »Fürstenmacht und wahrer Glaube – Reformation und Gegenreformation« aufzunehmen. Damit hebt sie sich von den zahllosen Ausstellungen zum 500. Reformationsbegehen ab.

Fürstentum Pfalz-Neuburg: Wer evangelisch bleiben wollte, musste auswandern

Sechs Fürsten in rund 200 Jahren prägten eine wechselhafte Geschichte, die der Besucher im zum atemberaubenden Kreuzgang umgebauten Fürstengang, dem Herzstück der Ausstellung, durchschreiten kann. Das erste Abteil ist Ottheinrich gewidmet, der zum Luthertum konvertierte, während seine Gattin Susanna bis an ihr Lebensende katholisch blieb. Seine Nachfolger Wolfgang und Philipp Ludwig blieben evangelisch, Wolfgang Wilhelm konvertierte aus politischen und persönlichen Gründen zum Katholizismus, den seine Nachfolger Philipp Wilhelm und Johann Wilhelm festigten.

Wie schwer die Glaubenswechsel für das Volk waren, ist an Hörstationen mit beklemmenden Verhörprotokollen aus der Zeit der Gegenreformation nachvollziehbar. »Die Bevölkerung musste sich entscheiden«, erzählt Roland Thiele, Vorsitzender des Historischen Vereins Neuburg. Wer evangelisch bleiben wollte, musste letztlich auswandern. Viele hätten sich für einen Rückzug ins Private entschieden, seien selber evangelisch geblieben, hätten aber ihre Kinder in die katholische Schule und Kirche geschickt.