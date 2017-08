Mit dem Rad von Augsburg nach Wittenberg

Frau Baader, trainieren Sie schon fleißig für die bevorstehende Tour?

Tabea Baader: Oh ja. Ich fahre so oft ich kann vom Augsburger Stadtteil Kriegshaber, wo ich wohne, zum Uni-Campus mit dem Rad. Das sind etwa acht bis neun Kilometer einfach. Und ich stelle fest: Ich kann schon noch etwas Training gebrauchen. Aber ich denke, spätestens am Ende der Radtour bin ich dann fit. Die Studentinnen und Studenten sind es sowieso. Die brauchen nicht zu trainieren.

Wie ist die Idee entstanden, den Luther-Radpilgerweg mit den Studierenden zu machen?

Baader: Wir haben nach etwas gesucht, das wir im Lutherjahr anbieten können. Vorträge etwa sind den Studierenden oft schwer zu vermitteln. Eine Radtour mit ihnen zu machen, ist dagegen kein Problem. Wir haben auch sofort Leute gefunden, die mitfahren wollten.

Wie sieht Ihr Programm aus?

Baader: Es gibt zwölf Etappen und wir haben uns für jeden Tag eine vorgenommen. Nur in Nürnberg bleiben wir zwei Nächte – und am Ende in Wittenberg. Jeder Teilnehmer hat sich bereit erklärt, zu einem Ort etwas Inhaltliches vorzubereiten. Eine Studentin kommt zum Beispiel aus Thüringen. Sie ist Feuer und Flamme für die Kirchengeschichte dort. Sie will uns aber auch unbedingt zeigen, wie gut die Thüringer Wurst schmeckt.

Es geht als nicht nur um Luther und Reformation?

Baader: Darum geht es sicher auch ganz viel. Aber die Studentinnen und Studenten schauen schon darauf, dass wir nichts unterwegs übersehen. So dürfen wir auf keinen Fall das Rauchbier in Bamberg verpassen oder die berühmten Halloren-Schokoladekugeln in Halle. Die Studierenden organisieren außerdem die täglichen Morgenandachten während der Tour.