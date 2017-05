Simbach: Ein Jahr nach der Hochwasser-Katastrophe

Helga Feyrer steht an einem Mittwoch vor ihrer Metzgerei im Simbach am Inn, die genau zum Jahrestag wieder öffnen soll. Ein großes Banner am Haus kündigt das Datum an: ein Triumph des Lebens über die Katastrophe. »Es geht uns besser«, sagt die Frau. Aber während sie über das Erlebte spricht, kämpft sie erneut mit den Tränen. »Wenn es heftig regnet, habe ich immer wieder Angst«, sagt die Metzgersfrau. »Das bringt man nie wieder raus.«

Die Erinnerungen an die Hochwasser-Katastrophe vom 1. Juni 2016 in Simbach am Inn sind schwer auszuhalten. Als die Flut gegen Mittag kam, war das Geschäft geschlossen. »Das war unser Glück.« Unten im Laden wären sie wohl ertrunken. Sie hatten noch versucht, Sandsäcke zu stapeln und eine Hochwasser-Schutztür zu befestigen. »Erst standen wir nur bis zum Bauchnabel im Wasser, dann kam immer mehr Wasser.«

Sie kletterten über die Schutzvorrichtung und retteten sich ins Haus. Alles sei rasend schnell gegangen: »Erst war nur ein Sickern zu hören, dann gab es einen Knall und die Welle war da.« Sie kam mit solcher Wucht, dass die Schutztür weggerissen wurde. Dann seien sie in den ersten Stock geflohen. Aber Rettung gab es erst ganz oben.

Insgesamt gab es elf Tote bei der Hochwasser-Katastrophe

Im obersten Stockwerk wirkt die Metzgerei wie ein normales Haus. Aber unten ist sie komplett entkernt. Die Wände sind feucht und müssen noch trocknen. Häuser mit frischen Wasserstandsmarkierungen. Man findet sie überall in den betroffenen Straßenzügen: Gartenstraße, Kreuzberger Weg und entlang des Simbachs bis hoch zur Scheibmühle, wo ein ganzes Sägewerk von den Wassermassen zerlegt wurde.

In der Folge bohrten sich Holzstämme wie Geschosse in die betroffenen Häuser. Auch ins Bürgerhaus hatte sich ein riesiger Stamm gerammt, wie ein Mahnmal habe er herausgeschaut. Inzwischen ist das Haus wieder restauriert. Am 1. Juni soll dort ein Mozart-Requiem erklingen – zum Gedenken an die Opfer und die Katastrophe.

Simbach an Inn ist nicht mehr wie früher

In dieser Stadt ist nichts mehr, wie es einmal war. Der friedliche Anblick täuscht. Hinter allem lauert die Erinnerung. Karin Meißner, Pfarrersfrau und ehrenamtliche Helferin bei der Katastrophenhilfe der Diakonie, führt durch die betroffenen Viertel. »Hier am Simbach starben gleich drei Menschen in einem einzigen Haus: Mutter, Tochter und Großmutter, erzählt sie. Vier weitere Opfer gab es in der Gartenstraße. Insgesamt sind es elf Tote, wenn man die aus den umliegenden Ortschaften mitzählt.«

Todesangst um Verwandte

Eine große Anzahl von Menschen musste Todesängste ausstehen. Wo befanden sich die nächsten Verwandten und Freunde? Am Unglückstag gab es so gut wie keine Nachrichten. Wasser und Strom fehlten noch Tage danach. Eine ganze Stadt im Ausnahmezustand.

Angesichts der Opfer gewinnen die Überlebensgeschichten an Gewicht. Ein Apotheker soll im Hof gestanden haben, als die Flut kam, erzählt Meißner. Nur weil er sich an einem Baumstamm festklammern konnte, bis der Hubschrauber eintraf, sei er nicht von den Fluten mitgerissen worden. In einer Pizzeria in der Innstraße sei das Wasser bis 30 Zentimeter vor Deckenhöhe gestanden. Nur weil der Pizzabäcker unermüdlich um Hilfe rief, habe er gerettet werden können.

Weil der Direktor die Schulkinder an der B12 entlangführte, konnten sie gerettet werden. »Die ganze Stadt ist voll von solchen Geschichten«, sagt sie, während der Simbach leise vor sich hinplätschert. Meißner deutet aufs Wasser: »Vor einem Jahr raste er noch mit 72 Stundenkilometern durch die Stadt.«